NVIDIA TITAN RTX - firma potwierdziła, że pracowała nad modelem Founders Edition dla topowej karty Ada Lovelace

Informacje o prototypowej karcie graficznej NVIDII z generacji Ada Lovelace, krążyły w sieci od bardzo długiego czasu. Jeszcze w ubiegłym roku informowano o przygotowaniu specjalnej wersji Founders Edition, która miała zajmować aż cztery sloty PCIe. Częstotliwość publikowanych informacji (na czele z niedawnym filmem Gamers Nexus) najwyraźniej sprawiły, że NVIDIA postanowiła dłużej nie kryć się ze swoimi planami. Producent opublikował materiał wideo, omawiający projektowanie kolejnych edycji kart Founders Edition. Choć film skupia się na najnowszej generacji, krótki fragment poświęcono owemu prototypowi, który miał napędzać model TITAN RTX (bądź GeForce RTX 4090 Ti jak niektórzy także uważali) z generacji Ada.

NVIDIA bardzo długo milczała w temacie projektowania karty z generacji Ada Lovelace, która miała być wydajniejsza od GeForce RTX 4090. Najnowszy materiał firmy, dotyczący projektowania kolejnych układów Founders Edition, w końcu potwierdza, że takie prace faktycznie miały miejsce.

Obecna wersja Founders Edition dla kart GeForce RTX 5000 charakteryzuje się wykorzystaniem komory parowej 3D, połączonej z pięcioma ciepłowodami oraz zastosowaniem dwóch wentylatorów 115 mm. NVIDIA potwierdziła natomiast w końcu, iż w poprzedniej generacji pracowano nad bardzo rozbudowanym projektem Founders Edition, który miał zasilać topowy model ówczesnej generacji (TITAN RTX bądź GeForce RTX 4090 Ti). W poniższym materiale widać projekt owego prototypu, charakteryzującego się m.in. płytką PCB umieszczoną równolegle do płyty głównej oraz bardzo rozbudowanym chłodzeniem.

Oprócz masywnego radiatora czy wielu ciepłowodów w obudowie, warto również zwrócić uwagę na obecność trzech wentylatorów, gdzie każdy z nich umieszczony został na innym poziomie. Prototyp zaprezentowany przez NVIDIĘ różni się w jednym względzie w stosunku do tego, co pokazał na swoim materiale Gamers Nexus. Otóż karta ta miała być zasilana dwoma 16-pinowymi złączami, co wskazywałoby, że prototyp opracowywany był z myślą o TDP w okolicach 800 W (informacje o takim poborze mocy pojawiały się we wstępnych plotkach o tej karcie). Ostatecznie projekt porzucono, głównie ze względu na zbyt skomplikowaną budowę, co wpływało na zwiększenie kosztów produkcji. Teraz mamy jednak ostateczne potwierdzenie, że na pewnym etapie NVIDIA faktycznie pracowała nad takim kolosem.

Źródło: NVIDIA