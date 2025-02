NVIDIA planuje przejście do rocznego cyklu wydawania kolejnych generacji układów graficznych dedykowanych AI

NVIDIA od dawna utrzymuje dwuletni cykl wydawniczy dla kolejnych generacji kart graficznych. Na przestrzeni lat wiele się jednak zmieniło. Pojawił się nowy prężny segment w postaci rozwiązań dedykowanych sztucznej inteligencji. To właśnie on jest teraz głównym wyznacznikiem postępu w branży. Według upublicznionych ostatnio informacji, NVIDIA może przygotowywać się do przejścia na roczny cykl wydawniczy dla tego typu rozwiązań.

Według udostępnionej inwestorom prezentacji, NVIDIA planuje na 2024 rok debiut układów graficznych B100. Już w 2025 roku ma pojawić się ich następca, określany roboczo mianem X100.

Informacje pochodzą z prezentacji amerykańskiej firmy dla inwestorów. Na jednym ze slajdów pojawia mapa drogowa przedstawiająca plany NVIDII na najbliższą przyszłość. Wynika z nich, że w 2024 roku swoją premierę będą miały pierwsze układy graficzne z rodziny Blackwell. Wśród nich znajdzie się też B100, czyli bezpośredni następca niezwykle popularnych akceleratorów służących do obsługi sztucznej inteligencji. Fakt premiery tych układów w 2024 roku nie jest specjalnie zaskakujący, ponieważ już wcześniej pojawiały się na ten temat informacje. Jednakże omawiany slajd obejmuje także rok 2025. Pojawia się sugestia, że na rynek trafią wtedy GPU będące następcami generacji Blackwell, w tym układ określany roboczo mianem X100.

Plany zakładają zatem wyraźnie przejście do rocznego cyklu wydawniczego w tym segmencie rynku. Nie jest jasne, jakie dokładnie plany ma NVIDIA w przypadku konsumenckich kart graficznych. Układy z rodziny Ada Lovelace zadebiutowały w 2022 roku. Generacja Ampere to 2020 rok, a Turing – 2018 rok. Dwuletni cykl wydawniczy segmentu konsumenckiego sięga znacznie dalej w przeszłość, zatem niewykluczone, że amerykańska firma będzie chciała go utrzymać. Z uwagi na rosnącą nieproporcjonalnie do wydajności cenę kart graficznych skierowanych do zwykłych konsumentów, korzystniejszy wydaje się tutaj cykl dwuletni, chyba że nastąpiłby jakiś przełom w relacji wydajność-cena.

