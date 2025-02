NVIDIA kończy produkcję najpopularniejszej karty graficznej wśród graczy. Producent już planuje ostatnie dostawy

Karty graficzne NVIDII oznaczone jako XX60 zazwyczaj były świetnym wyborem dla oszczędnych graczy. O ile akurat przesadnie ograniczony GeForce RTX 4060 oparty na architekturze Ada Lovelace wydaje się złym przykładem, tak jego poprzednik, czyli RTX 3060, do dziś pozostaje najpopularniejszą kartą graficzną wśród graczy (wg ostatniej ankiety Steam). Nie liczcie jednak, że będzie ona dostępna w sklepach jeszcze przez długi czas.

NVIDIA poinformowała swoich partnerów, że przyjmie już tylko ostatnie zamówienia na układy GeForce RTX 3060. Efekty tego mogą być jednak widoczne dopiero za kilka miesięcy.

Jak informuje serwis Board Channels, firma NVIDIA poinformowała swoich partnerów, że przyjmie już tylko ostatnie zamówienia na układy GeForce RTX 3060. To jasno wskazuje na to, że Zieloni kończą produkcję i będą skupiać się na nowszych jednostkach. Warto jednak podkreślić, że efekty tej decyzji mogą być widoczne dopiero za kilka miesięcy. Karty graficzne wysyłane są partiami, a to oznacza, że w najbliższym czasie do sklepów nadal mogą trafiać kolejne modele. Choć nie znamy konkretnych szczegółów, wydaje się, że NVIDIA kończy produkcję zarówno RTX-a 3060 z 12 GB VRAM, jak i RTX-a 3060 z 8 GB VRAM. Póki co nie wiadomo nic na temat zakończenia produkcji innych kart graficznych Ampere (RTX 30).

NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB NVIDIA GeForce RTX 3060 8 GB Układ graficzny GA106 GA106 Bloki SM 28 28 Rdzenie CUDA 3584 3584 Rdzenie Tensor 112 112 Rdzenie RT 28 28 Taktowanie bazowe 1320 MHz 1320 MHz Taktowanie Boost 1777 MHz 1777 MHz Pamięć VRAM 12 GB GDDR6 8 GB GDDR6 Magistrala pamięci 192 128 Przepustowość 360 GB/s 240 GB/s Moc FP32 12,7 TFLOPS 12,7 TFLOPS TGP 170 170 Premiera luty 2021 r. październik 2022 r.

GeForce RTX 3060 12 GB nie bez przyczyny pozostaje jedną z najpopularniejszych kart graficznych wśród graczy. Jednostka ta z miejsca stała się atrakcyjnym i przyszłościowym wyborem głównie ze względu na 12 GB pamięci GDDR6 w standardzie. Nawet mocniejsze modele z tej serii, jak RTX 3070 czy RTX 3060 Ti, a także nowsze karty z obecnej generacji, jak RTX 4060 czy RTX 4060 Ti, mają już tylko 8 GB VRAM. Warto też dodać, że pod koniec 2022 roku do sprzedaży trafił również tańszy, choć znacznie mniej interesujący RTX 3060 z 8 GB VRAM (magistrala 128-bit). Mimo wyraźnie gorszej specyfikacji NVIDIA nie zdecydowała się na specjalne oznaczenie dla tego modelu.

Źródło: VideoCardz, Board Channels