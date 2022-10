NVIDIA GeForce RTX 3060 8 GB to nie żart, a prawdziwa karta - pierwsze modele pojawiły się u ASUS oraz Manli

Od pewnego czasu w sieci krążyły informacje o "nowej" wersji karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 3060, która będzie wyposażona w 8 GB pamięci VRAM. Przypominamy, że dotychczasowy wariant układu Ampere GA106 odznaczał się obecnością 12 GB pamięci, co w niektórych sytuacjach prowadziło do ciekawych wyników, gdzie teoretycznie słabszy GeForce RTX 3060 radził sobie lepiej od mocniejszych układów Ampere, wyposażonych w 8 GB VRAM. Okazuje się, że 8 GB wariant GeForce RTX 3060 istnieje naprawdę i już dwóch partnerów NVIDII potwierdziło jej istnienie.

Już dwóch partnerów NVIDII potwierdziło kartę graficzną GeForce RTX 3060 8 GB. Jak sama nazwa wskazuje, główną różnicą jest ilość VRAM.

Informacje na temat układu GeForce RTX 3060 8 GB zostały zdradzone przez dwóch partnerów NVIDII - chińska firma Manli (lubująca się chociażby w sprzedaży układów GPU dla górników kryptowalut) oraz tajwański ASUS. Pierwszy z partnerów AiB na swojej stronie umieścił garść informacji na temat karty graficznej. Wygląda na to, że specyfikacja układu Ampere GA106 pozostała bez zmian. Nadal otrzymujemy m.in. 3584 rdzenie CUDA FP32, a pamięci GDDR6 pracują z przepustowością 15 Gbps. Główną różnicą jest jednak sama konfiguracja VRAM. Zamiast 12 GB na 192-bitowej szynie otrzymujemy 8 GB na 128-bitowej magistrali. Przekłada się to na niższą przepustowość rzędu 240 GB/s.

Tajwański ASUS przygotowuje z kolei przynajmniej dwa modele z podstawowej serii ASUS Dual. Jedna odznacza się fabrycznym OC układu graficznego. Współczynnik TDP karty również pozostaje bez zmian i wynosi 170 W. Na chwilę obecną nie znamy jeszcze cen nowego układu, ale wygląda na to że wprowadzenie GeForce RTX 3060 8 GB do sklepów jest już tylko kwestią czasu. My natomiast zastanawiamy się, czy NVIDII pozostało tak dużo układów GA106 czy też jest to znak, że mamy zacząć się przygotowywać do premier kolejnych modeli "RTX XX60", w których magistrala pamięci zostanie obcięta do 128-bitowej szyny.

Źródło: Manli, VideoCardz