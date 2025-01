NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU będzie pierwszym układem Blackwell, który użyje 3 GB kości pamięci GDDR7

Za kilka dni odbędzie się konferencja NVIDII, podczas której zaprezentowana zostanie nowa generacja kart graficznych - zarówno dla desktopów jak i notebooków. Jedną ze zmian, jakie wprowadzą układy GeForce RTX 5000, będzie wykorzystanie pamięci GDDR7. Nowy typ VRAM pozwoli na użycie nie tylko standardowych, 2 GB kostek, ale także 3 GB wariantów, co pozwoli na tworzenie bardziej niestandardowych konfiguracji pamięci w nowych kartach. Według najnowszych informacji, 3 GB kości pojawią się najpierw w laptopach.

Według nieoficjalnych informacji, mobilny układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU będzie pierwszym, w którym wykorzystane zostaną kości GDDR7 o pojemności 3 GB.

Nowe doniesienia pochodzą od użytkownika Golden Pig Upgrade, który podzielił się aktualizacją dotyczącą 3 GB kości GDDR7. Wygląda na to, że na początku kostki te trafią do najwydajniejszych notebooków, wyposażonych we flagowy układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU. Karta ta, podobnie jak GeForce RTX 4090 Laptop GPU, wykorzysta 256-bitową magistralę, jednak użycie 3 GB kostek GDDR7 pozwoli na zaoferowanie łącznie 24 GB pamięci, zamiast 16 GB, jak to było w poprzedniku. Dla osób grających w wyższych rozdzielczościach będzie to bardzo dobra informacja, podobnie jak dla tych którzy wykorzystują mobilne GPU także w pracy kreatywnej i w aplikacjach, gdzie ilość VRAM ma duże znaczenie. Niestety nadal nie wiemy z jaką szybkością będą pracowały kości GDDR7 w laptopach, niemniej spodziewamy się dużego wzrostu przepustowości, choćby przez sam fakt użycia nowej generacji pamięci.

Wzrost ilości pamięci dosięgnie także drugi z układów - GeForce RTX 5080 Laptop GPU, który otrzyma łącznie 16 GB VRAM typu GDDR7 (również 256-bitowa szyna pamięci). Dla porównania obecny model GeForce RTX 4080 Laptop GPU oferuje tylko 12 GB VRAM na 192-bitowej magistrali. W przyszłości 3 GB kości GDDR7 trafią zapewne również do odświeżonych kart GeForce RTX 5000, tworząc w ten sposób bardziej opłacalne konfiguracje. Premiera pierwszych notebooków z GeForce RTX 5090 Laptop GPU powinna odbyć się w przyszłym miesiącu.

Źródło: Golden Pig Upgrade, WCCFTech