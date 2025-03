Test NVIDIA GeForce RTX 4080 Desktop vs NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU - Sprawdzamy faktyczne różnice w wydajności

Od premiery kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 4000 z generacji Ada Lovelace minęło już ponad 1,5 roku, z kolei mobilne odpowiedniki pojawiły się w notebookach w lutym 2023 roku. Już z pierwszych testów jasno wynikało, że najmocniejsze modele, tj. GeForce RTX 4080 Laptop GPU oraz GeForce RTX 4090 Laptop GPU, wprowadzają znacznie wyższą wydajność od topowych układów z generacji Ampere, przy zachowaniu takiego samego lub nieco niższego poboru mocy. Z drugiej strony nie obyło się bez co najmniej dziwnych decyzji w kontekście nazewnictwa mobilnych układów Ada Lovelace. Niektórzy wciąż mogą bowiem sądzić, że GeForce RTX 4090 Laptop GPU bazuje na tym samym rdzeniu co desktopowy GeForce RTX 4090. W rzeczywistości topowa jednostka w laptopach dzieli większość specyfikacji z kartą graficzną GeForce RTX 4080. Jak faktycznie sprawuje się relacja pomiędzy tymi dwoma modelami? Czy desktopowy RTX 4080 pomimo wyższych limitów mocy będzie faktycznie dużo wydajniejszy?

Autor: Damian Marusiak

NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU to flagowy układ graficzny obecnej generacji dla przenośnych komputerów. Nie ma on jednak nic wspólnego z desktopową kartą GeForce RTX 4090. Zamiast tego zdecydowano się na zachowanie specyfikacji tożsamej z desktopowym GeForce RTX 4080. Otrzymujemy zatem niemal pełny rdzeń AD103 z 9728 rdzeniami CUDA FP32, 76 rdzeniami RT 3. generacji oraz 304 rdzeniami Tensor 4. generacji. Sama architektura Ada Lovelace jest taka sama dla desktopów jak i laptopów. Otrzymujemy zatem m.in. wydajniejsze rdzenie CUDA, przebudowane rdzenie RT do akceleracji obliczeń związanych ze śledzeniem promieni, a także nowe rdzenie Tensor z obsługą techniki Frame Generation oraz korzystających z układu Optical Flow Accelerator. Całość doprawiono 16 GB pamięci GDDR6 na 256-bitowej magistrali. Całość opracowano w kompletnie nowej i dużo bardziej zaawansowanej litografii TSMC 4N, co pozwoliło na wpakowanie ponad 45 miliardów tranzystorów na stosunkowo niewielkiej powierzchni rdzenia graficznego AD103. Umożliwiło to na blisko 3-krotne zwiększenie gęstości upakowania tranzystorów względem rdzenia GA103 w architekturze Ampere i procesie Samsung 8 nm.

NVIDIA GeForce RTX 4080 (desktop) oraz GeForce RTX 4090 Laptop GPU dzielą to samo GPU - Ada Lovelace AD103 - ale o różnych limitach mocy i z różnymi typami pamięci. Sprawdzamy jak oba układy faktycznie wypadają w bezpośrednim porównaniu w grach i programach.

Desktopowa karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 4080 dzieli tą samą specyfikację, a więc korzysta z rdzenia AD103, z aktywnymi 9728 rdzeniami CUDA FP32, 304 jednostkami TMU oraz Tensor 4. generacji, 112 jednostkami ROP oraz 76 rdzeniami RT 3. generacji. Różnice są jednak dwie. Po pierwsze desktopowy wariant posiada na pokładzie szybsze pamięci GDDR6X 21 Gbps, co pozwala uzyskać przepustowość na poziomie 717 GB/s. Dla kontrastu mobilny GeForce RTX 4090 Laptop GPU posiada kości GDDR6 18 Gbps, co przy tej samej, 256-bitowej magistrali, przekłada się na przepustowość sięgającą 576 GB/s. Drugą zmianą są oczywiście limity mocy. Karta graficzna opakowana w znacznie większy system chłodzenia może bez problemu pracować z wyższym napięciem, oferując również wyższą częstotliwość taktowania rdzenia. W przypadku desktopowego modelu mowa o TGP rzędu 320 W, choć realnie w grach bardzo rzadko zbliża się do takiego poziomu, częściej orbitując w okolicach 300 W. Mobilny odpowiednik (pod kątem specyfikacji, nie nazewnictwa) oferuje TGP do 175 W. W teorii powinno to przełożyć się znaczące różnice w wydajności, zwłaszcza tam gdzie wyższy zegar jest bardziej premiowany niż sucha liczba jednostek obliczeniowych. Czy tak będzie w praktyce, dowiecie się z niniejszego artykułu.

NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU NVIDIA GeForce RTX 4080 (Desktop) Architektura Ada Lovelace Ada Lovelace Układ graficzny AD103 AD103 Litografia TSMC 4N TSMC 4N Powierzchnia 378,6 mm² 378,6 mm² Tranzystory 45,9 mld 45,9 mld Jednostki SP 9728 9728 Jednostki TMU 304 304 Jednostki ROP 112 112 Jednostki RT 76 (3. gen) 76 (3. gen) Jednostki Tensor 304 (4. gen) 304 (4. gen) Taktowanie bazowe 1620 MHz 2210 MHz Taktowanie GPU Boost Do 2040 MHz Do 2510 MHz Pamięć 16 GB GDDR6 (18 Gbps) 16 GB GDDR6X (21 Gbps) Szyna pamięci 256-bit 256-bit Przepustowość 576 GB/s 717 GB/s Obsługa DLSS Super Resolution

Frame Generation

Ray Reconstruction Super Resolution

Frame Generation

Ray Reconstruction Współczynnik TGP Od 80 do 150 W

+ 25 Dynamic Boost 320 W

Jako bazę do porównania wydajności układów graficznych wybraliśmy przede wszystkim dwa najmocniejsze laptopy, które dotychczas testowaliśmy - MSI Titan 18 HX oraz Lenovo Legion Pro 7i-16, oba z GeForce RTX 4090 Laptop GPU o mocy do 175 W. W ramach ciekawostki, na wykresach umieszczono także dwa dodatkowe notebooki, w których moc GeForce RTX 4090 Laptop GPU wynosiła maksymalnie 150 oraz 125 W. Po przeciwnej stronie stanęła moja platforma testowa z kartą graficzną GeForce RTX 4080 w wersji niereferencyjnej od Gainward (model z oznaczeniu GeForce RTX 4080 Phoenix). Zestaw testów dla GPU jest dokładnie taki sam jak w naszej procedurze testowej dla laptopów do gier. Mowa o kilkunastu tytułach, testach z Ray Tracingiem oraz DLSS Super Resolution oraz kilku testach skalowania z Frame Generation. Nie brakuje ponadto programów, w tym V-Ray, Blender oraz generowania obrazów z użyciem AI w programie UL Procyon (Stable Diffusion XL). W ramach ciekawostki porównujemy również głośność obu platform oraz ich pobór mocy w grze Cyberpunk 2077.