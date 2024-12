NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU ma oferować wydajność porównywalną z GeForce RTX 4070 Laptop GPU

Za niecałe dwa tygodnie NVIDIA zaprezentuje nową generację kart graficznych GeForce RTX 5000 z rodziny Blackwell. Wszystko wskazuje na to, że na targach CES 2025 dojdzie do jednoczesnego ujawnienia zarówno desktopowych kart jak i mobilnych układów z tej samej generacji. Pomału do sieci przedostaje się coraz więcej o szczegółów o poszczególnych modelach z rodziny Blackwell. Jedna z najnowszych informacji dotyczy układu GeForce RTX 5060 Laptop GPU i jego możliwej wydajności na tle poprzedniej generacji.

Według najnowszych informacji, GeForce RTX 5060 Laptop GPU ma oferować wydajność porównywalną z GeForce RTX 4070 Laptop GPU. W zależności od konkretnej gry, różnica względem GeForce RTX 4060 Laptop GPU wynosiłaby wówczas od 15 do nawet 50% na korzyść układu Blackwell.

NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU (GN22-X4) ma być jednym z podstawowych modeli układów graficznych nowej generacji dla notebooków. Choć pełna specyfikacja jest obecnie nieznana, wiemy jedynie że model ten otrzyma m.in. 8 GB pamięci GDDR7 na 128-bitowej szynie. W najlepszym wypadku przepustowość pamięci wzrośnie ponad dwukrotnie względem dotychczasowego modelu GeForce RTX 4060 Laptop GPU (507 GB/s kontra 256 GB/s). Spodziewamy się natomiast, że układ wykorzysta najmniejszy rdzeń Blackwell GB207, podobnie jak poprzednik skorzystał z rdzenia AD107 (Ada Lovelace).



NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU ma zaoferować wydajność porównywalną do GeForce RTX 4070 Laptop GPU (rdzeń GN21-X6-A1 widoczny u góry)

Golden Pig Upgrade, jeden z chińskich informatorów, ujawnił że nadchodzący GeForce RTX 5060 Laptop GPU ma oferować wydajność równą układowi GeForce RTX 4070 Laptop GPU. Prawdopodobnie mowa tutaj o wynikach w rasteryzacji. Gdybym miał szacować wydajność nowszego układu Blackwell na podstawie chociażby wyników ze swojej bazy wyników i porównać to z doniesieniami Golden Pig Upgrade, to można by wysnuć wniosek, iż GeForce RTX 5060 Laptop GPU, w zależności od gry, byłby od 15 do nawet 50% wydajniejszy od GeForce RTX 4060 Laptop GPU. Właśnie takie różnice są bowiem wykazywane pomiędzy GeForce RTX 4060 Laptop GPU oraz GeForce RTX 4070 Laptop w naszych testach - dotyczy to właśnie rasteryzacji lub ewentualnie gier, w których Ray Tracing jest obligatoryjnie włączony, bez opcji wyłączenia.

Źródło: WCCFTech, Golden Pig Upgrade