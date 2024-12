NVIDIA GeForce RTX 5000 Laptop GPU - nowe informacje o układach Blackwell wskazują na brak rozwoju w kwestii ilości VRAM

Układy graficzne NVIDIA GeForce RTX 4000 Laptop GPU zostały zaprezentowane w styczniu 2023 roku, z kolei w lutym 2023 trafiły do pierwszych notebooków. O ile takie modele jak GeForce RTX 4050, GeForce RTX 4060 czy GeForce RTX 4070 Laptop GPU są dla wielu rozczarowaniem, także pod względem ilości VRAM, tak GeForce RTX 4080 i GeForce RTX 4090 Laptop GPU oferują w laptopach bardzo duży skok wydajności względem topowych układów Ampere. Tymczasem na skutek wycieku wewnętrznej dokumentacji firmy Clevo, poznaliśmy pierwsze szczegóły układów GeForce RTX 5000 Laptop GPU jak również nadchodzących premier od Intela i AMD dla mobilnego rynku.

Z materiałów firmy Clevo, które przedostały się do sieci, wynika iż w 2025 roku na rynku laptopów pojawi się łącznie sześć nowych układów graficznych NVIDIA GeForce RTX 5000 z generacji Blackwell. Co ciekawe, nastąpi pewna modyfikacja oferty zarówno w górnej jak i niższej półce. Dwa flagowe układy Ada Lovalace: GeForce RTX 4090 Laptop GPU (GN21-X11) oraz GeForce RTX 4080 Laptop GPU (GN21-X9) zostaną zastąpione przez łącznie trzy układy Blackwell o oznaczeniach: GN22-X11, GN22-X9 oraz GN22-X7. Ten ostatni nie ma swojego odpowiednika (a przynajmniej, gdy spojrzymy na oznaczenia chipów) w obecnej generacji GeForce RTX 4000 Laptop GPU. Modele GN22-X11 oraz GN22-X9 mają otrzymać po 16 GB pamięci GDDR7 na 256-bitowej magistrali pamięci. NVIDIA może tutaj nieco pozmieniać hierarchię i wprowadzić pomiędzy GeForce RTX 5090 Laptop GPU (GN22-X11) a GeForce RTX 5080 Laptop GPU (potencjalny GN22-X7) jeszcze jeden układ, np. GeForce RTX 5080 Ti Laptop GPU (GN22-X9), który miałby tyle samo pamięci (16 GB), ale mniej jednostek obliczeniowych. Układ o oznaczeniu GN22-X7 ma z kolei dostać 12 GB pamięci GDDR7 na 192-bitowej szynie. Jeśli ostatni z wymienionych GPU byłby w rzeczywistości układem GeForce RTX 5080 Laptop GPU, wówczas NVIDIA zdecydowałaby się zachować taką samą ilość pamięci względem generacji Ada Lovelace w laptopach. Drugi scenariusz zakłada, że układ GN22-X9 to w rzeczywistości GeForce RTX 5080 Laptop GPU i otrzyma on więcej pamięci (16 zamiast 12), natomiast GN22-X7 będzie wówczas nowym układem GPU, bez konkretnego odpowiednika w generacji Ada Lovelace w laptopach.

Kolejne trzy układy posiadają oznaczenia odpowiednio: GN22-X6, GN22-X4 oraz GN22-X2. Gdyby NVIDIA zdecydowała się zachować te same nazwy co w przypadku GeForce RTX 4000 Laptop GPU, wówczas mielibyśmy do czynienia z następującymi modelami: GeForce RTX 5070 Laptop GPU (GN22-X6), GeForce RTX 5060 Laptop GPU (GN22-X4) oraz GeForce RTX 5050 Laptop GPU (GN22-X2). Wszystkie trzy modele mają posiadać 8 GB pamięci GDDR7. Oznacza to, że potencjalny GeForce RTX 5070 Laptop GPU po raz kolejny pozostanie przy skromnych 8 GB (choć o wyższej przepustowości z racji przejścia na GDDR7), a najniższy w hierarchii GeForce RTX 5050 Laptop GPU dostałby również 8 GB pamięci zamiast 6 GB w obecnej generacji (choć z drugiej strony, 8 GB może wskazywać na wykorzystanie zarówno 128-bitowej szyny, jak i... 64-bitowej). Według Clevo, NVIDIA w 2025 roku będzie kontynuować także produkcję chipów GeForce RTX 4050 Laptop GPU (6 GB), GeForce RTX 3050 Laptop GPU (6 GB) oraz GeForce RTX 2050 Laptop GPU (4 GB). Ten ostatni w późniejszym czasie zostanie jednak wygaszony i zastąpiony 4 GB wersją GeForce RTX 3050 Laptop GPU.

Jeśli chodzi o procesory, to według Clevo w tym roku powinniśmy oczekiwać premiery układów Intel Arrow Lake-HX (Q4 2024), Arrow Lake-H plus Arrow Lake-U (Q4 2024) oraz odświeżonych procesorów Raptor Lake-H (począwszy od Q3 2024). Arrow Lake-HX będzie kontynuowany do końca 2025 roku, natomiast w 2026 roku w laptopach pojawi się Arrow Lake-HX Refresh, Panther Lake-H oraz Panther Lake-U. Trzy ostatnie, wymienione serie mają odznaczać się m.in. zwiększoną wydajnością NPU, aczkolwiek materiały Clevo nie podają konkretnych wartości. W przypadku AMD sytuacja wygląda również ciekawie. Clevo wskazuje bowiem, że w 2025 roku w ich laptopach pojawią się m.in. procesory Fire Range, czyli desktopowe układy Ryzen 9000X, przeniesione do obudowy typu BGA. Oprócz zwykłych wersji, oczekiwane są także dodatkowe warianty Ryzen 9000 z 3D V-Cache. Clevo potwierdza także wykorzystanie układów Strix Halo: do 16 rdzeni Zen 5 i NPU o mocy do 50 TOPS. Strix Halo ma również oferować bardzo mocne, zintegrowane układy graficzne, do 40 CU RDNA 3.5. APU Strix Point oraz Krackan (Krakan Point) również są spodziewane w niektórych laptopach Clevo w 2025 roku.

