NVIDIA GeForce RTX 4090 schłodzony klimatyzacją osiąga bardzo niskie temperatury. Nie, to nie Prima Aprilis...

Entuzjaści PC często idą na całość, próbując maksymalnie zoptymalizować swoje systemy – od szlifowania IHS procesora, przez polerowanie podstaw chłodzeń, aż po nietuzinkowe rozwiązania chłodzenia cieczą. Jednak chińscy miłośnicy komputerów podnieśli poprzeczkę, realizując żart, który krążył od lat jako popularny mem odnośnie kart graficznych od NVIDIA – chłodzenie cieczą, które wspomagane jest... klimatyzacją.

Chińscy entuzjaści PC połączyli klimatyzację z układem chłodzenia cieczą, dzięki temu nietypowemu rozwiązaniu karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 4090, pracująca pod pełnym obciążeniem, osiągała zaledwie 20°C.

Chińscy entuzjaści z kanału ESC (Electrolytic Sodium Carbonate) zaprezentowali niezwykły projekt chłodzenia PC. Wykorzystali do tego domowy klimatyzator Xiaomi KFR-35GW o maksymalnej mocy 12 000 BTU (około 3,5 kWh), modyfikując go, by współpracował z układem chłodzenia cieczą. Klimatyzator po dostosowaniach pracował z połową mocy (1,2 kWh). Komputer wyposażono w procesor Intel Core i9-13900K oraz kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 4090, uzyskując wyjątkowe wyniki termiczne. Podczas 40-minutowego obciążenia syntetycznego temperatura rdzenia karty graficznej wynosiła zaledwie 20°C, a procesora 36°C. Co ciekawe, przeniesienie komputera na zewnątrz obniżyło te wartości jedynie o 2 stopnie. Warto dodać, że napis na powyższym zdjęciu nieco wprowadza w błąd, jednak odnosi się do przyszłych planów miłośników PC, którzy chcą zastosować podobny projekt dla procesora Intel Core i9-14900K oraz karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 5090.

Chińscy entuzjaści już wcześniej zasłynęli z odważnych projektów, w tym stworzenia systemu chłodzenia cieczą, który obsługiwał pięć różnych komputerów, zintegrowanych z domową klimatyzacją. Choć pomysł brzmi absurdalnie, w rzeczywistości stanowi przeniesienie technologii znanej z serwerowni do warunków domowych. Rozwiązanie, choć kosztowne, pokazuje potencjał alternatywnych metod chłodzenia w kontekście rosnących wymagań sprzętowych. Przy stale zwiększającym się zapotrzebowaniu na energię elektryczną i coraz wyższych temperaturach podzespołów, takie eksperymenty mogą okazać się zapowiedzią smutnej przyszłości. W perspektywie dekady tego typu systemy mogą zyskać na popularności wśród najbardziej wymagających entuzjastów, dla których priorytetem jest maksymalna wydajność. Mimo wszystko brzmi to również jak swego rodzaju satyra współczesnego rozwój technologii.

Źródło: BiliBili (@ESC), Tom's Hardware