Karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 5080 FE trafiła do klienta z oznaczeniem... RTX 5090. Niezwykła pomyłka kontroli jakości

Chyba każdy konsument kupujący jakiś produkt ma nadzieję, że jest on dokładnie taki jak w opisie producenta. Czasem jednak nawet wielkie korporacje są zdolne do popełnienia pozornie prostego błędu, a w rezultacie efekt końcowy może być mało oszałamiający. No, chyba, że mowa o jedynej w swoim rodzaju pomyłce, dzięki której nabywca będzie później zarobić na odsprzedaży. Tak się składa, że NVIDIA ma swoim koncie doprawdy wyjątkowego GeForce'a RTX 5080...

Pewien nabywca karty graficznej GeForce RTX 5080 FE musiał się mocno zdziwić, gdy po otwarciu opakowana zobaczył oznaczenie RTX 5090... Ostatecznie okazało się, że tylko błędny grawer na obudowie.

Pewien użytkownik forum Reddit o nicku "EssDee3D" opisał właśnie ciekawą historię związaną z kupionym właśnie układem GeForce RTX 5080 w wersji Founders Edition. Pomijając już fakt, że nabycie takiej jednostki graniczy dziś właściwie z cudem, na nabywcę czekała jeszcze jedna niespodzianka. Mimo tego, że zamówienie dotyczyło RTX-a 5080 i takie właśnie oznaczenie widoczne jest na pudełku, na karcie graficznej pojawił się grawer wskazujący na RTX-a 5090. Choć początkowo mogło się wydawać, że w fabryce doszło do podmiany i udało się nabyć mocniejszy układ w cenie tańszego (możecie wyobrazić sobie minę nabywcy po zobaczeniu zawartości opakowania), to jednak po instalacji karty okazało się, że wszelkie programy diagnostyczne jasno wskazują na RTX-a 5080.

Wygląda więc na to, że doszło do dosyć ciekawej pomyłki ze strony kontroli jakości. Warto też dodać, że ta pomyłka została najprawdopodobniej umożliwiona poprzez fakt, że obie karty graficzne RTX 5090 FE i RTX 5080 FE mają prawie to samo 2-slotowe chłodzenie. Tak czy owak, nabywca omawianego układu ma teraz jedną z najrzadszych kart graficznych na świecie. Kto wie, być może za jakiś czas będzie mógł ją sprzedać z zyskiem? Tego typu produkty z błędem ze strony producenta często traktowane są później jako układy kolekcjonerskie.

Źródło: VideoCardz, Reddit