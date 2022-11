NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti G6X ma całkowicie zastąpić starszy model z pamięciami GDDR6

NVIDIA niespecjalnie spieszy się z premierą średniobudżetowych kart graficznych opartych na architekturze Ada Lovelace. Po premierze GeForce'a RTX 4080 oczekujemy jeszcze tylko GeForce'a RTX 4070 Ti, który ma nadejść po Nowym Roku. A co z następnymi modelami? Cóż, póki co musimy chyba o nich zapomnieć. Zieloni najwyraźniej nie bez powodu wydali niedawno model RTX 3060 Ti w wariancie z szybszymi pamięciami GDDR6X.

Układy NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GDDR6 z biegiem czasu mają zostać całkowicie zastąpione przez warianty z modułami GDDR6X. Dla graczy powinna być to dobra wiadomość, bowiem nowe modele (G6X) mają być dostępne dokładnie w tej samej cenie, co dotychczasowe.

RTX 3060 Ti G6X RTX 3060 Ti RTX 3060 12 GB RTX 3060 8 GB Rdzeń GA104-202 GA104-202(200)/GA103-202 GA106-300/302 GA106-300 CUDA 4864 4864 3584 3584 Taktowanie Boost 1665 MHz 1665 MHz 1770 MHz 1770 MHz Pamięć 8 GB GDDR6X 256-bit 19 Gbps 8 GB GDDR6 256-bit 14 Gbps 12 GB GDDR6 192-bit 15 Gbps 8 GB GDDR6 128-bit 15 Gbps Przepustowość 608 GB/s 448 GB/s 360 GB/s 240 GB/s TDP 200 W 200 W 170 W 170 W

Jak wiemy, obok RTX-a 3060 Ti G6X NVIDIA zaprezentowała również GeForce'a RTX 3060 z 8 GB VRAM. Na szczęście nic nie wskazuje na to, by Zieloni mieli odpuścić wersję 12 GB i skupić się na nowszym (i mniej atrakcyjnym) modelu. Trzeba przyznać, że byłoby to mało sensowne rozwiązanie - różnica w ogólnej wydajności, a zwłaszcza w przepustowości i pojemności pamięci jest wyraźna i taki ruch mógłby nie spodobać się konsumentom. Choć pewnie wszyscy chcielibyśmy, by nowa generacja kart graficznych zadebiutowała już na dobre w sklepach, to jednak zapowiada się na to, że oszczędni gracze jeszcze przez długi czas będą zmuszani do wybierania wspomnianych GeForce'ów i coraz tańszych Radeonów RX 6XXX.

