NVIDIA GeForce RTX 3050 A - nowy wariant układu graficznego dla laptopów może wykorzystać okrojone rdzenie Ada Lovelace

Na rynku układów graficznych nie jest niczym niezwykłym wykorzystywanie wyżej pozycjonowanych rdzeni w tańszych kartach. Najczęściej jest to wynik niespełnienia wymogów jakościowych, które pozwalałby na ich zastosowanie w droższym sprzęcie. Rzadko zdarza się natomiast, żeby rdzenie z aktualnej generacji trafiały do GPU z generacji wcześniejszej. Z taką sytuacją możemy mieć jednak do czynienia w przypadku układu NVIDIA GeForce RTX 3050 A.

Na rynek może wkrótce trafić laptopowy układ NVIDIA GeForce RTX 3050 A. Źródła donoszą, że będzie on oparty nie na rdzeniu Ampere, a na mocno okrojonym AD106 z generacji Ada Lovelace.

Nietypowy układ graficzny, przeznaczony dla laptopów, pojawił się ostatnio w bazie danych PCI ID. Jeśli NVIDIA zdecyduje się ostatecznie na premierę GeForce RTX 3050 A, będzie on oczywiście nisko pozycjonowanym GPU, który nie zaoferuje zadowalającej wydajności w przypadku nowszych gier. Już sam fakt wypuszczania kolejnego wariantu układu z poprzedniej generacji może nieco dziwić, ale prawdziwe zaskoczenie czeka nas, jeśli spojrzymy na zastosowany rdzeń. GeForce RTX 3050 A ma bowiem bazować na rozwiązaniu AD106M, a nie na używanym zazwyczaj w takich przypadkach GA107. Układ graficzny z rodziny Ampere ma zatem otrzymać rdzeń wywodzący z generacji Ada Lovelace.

Autor wpisu w bazie danych PCI ID podkreśla, że nie jest to literówka. Wiele wskazuje zatem na to, że NVIDIA rzeczywiście planuje wypuścić tego typu GPU lub jeszcze niedawno to rozważała. Sprawa jest o tyle dziwna, że rdzeń AD106 jest zazwyczaj stosowany w desktopowych kartach GeForce RTX 4060 i GeForce RTX 4060 Ti oraz mobilnych GeForce RTX 4070. Jego wykorzystanie w przypadku laptopowego GeForce RTX 3050 oznaczało będzie dokonanie poważnych cięć w specyfikacji. Z racji różnic w architekturze obu generacji układów wydaje się, że bardziej stosowne byłoby jednak zakwalifikowanie tego GPU do rodziny Ada Lovelace. Możliwe jednak, że rdzenie AD106M nie spełniają norm jakościowych, które pozwalałyby chociażby na bezproblemową obsługę techniki będącej cechą charakterystyczną serii GeForce RTX 4000, czyli NVIDIA DLSS 3.

Źródło: VideoCardz