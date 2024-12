Nowa wersja NVIDIA GeForce RTX 3050 zamiast 8 GB dostanie 6 GB VRAM. Poznaliśmy nieoficjalną specyfikację

Choć premiera kart graficznych Ada Lovelace jest już dawno za nami, to NVIDIA najwyraźniej nie zamierza wycofywać ze sprzedaży układów z rodziny Ampere. Co więcej, trwają przygotowania do premiery nowego wariantu GeForce RTX 3050 z 6 GB VRAM, który ma zastąpić model posiadający 8 GB. Jest to oczywiście propozycja z niższego segmentu cenowego, ale można mieć poważne wątpliwości, czy na taki GPU rzeczywiście jest na rynku miejsce.

Wkrótce GeForce RTX 3050 z 8 GB zostanie wycofany z rynku. Jego miejsce ma zająć znacząco okrojony wariant z 6 GB. Jeśli potwierdzi się nieoficjalna specyfikacja, to układ może być gorszy od laptopowego odpowiednika.

GeForce RTX 3050 z 6 GB pamięci GDDR6 ma zadebiutować na rynku w styczniu 2024 roku. Za sprawą jednego z chińskich forów sprzętowych poznaliśmy prawdopodobne szczegóły specyfikacji tej karty. Nowa wersja budżetowego GeForce’a ma bazować na układzie GA107-325 i płytce drukowanej PG173 SKU16. Niestety ten wariant karty będzie miał znacząco okrojoną specyfikację i nie chodzi tu wyłącznie o zmniejszenie ilości pamięci do 6 GB. Zredukowano bowiem także liczbę rdzeni CUDA (z 2560 do 2048), a także bazowe taktowanie (z 1552 MHz do 1470 MHz). Karta ma otrzymać także gorszą szynę pamięci (96-bitową). Zmianie nie ulegnie liczba złącz wideo. Układ będzie wyposażony w trzy gniazda DisplayPort i jedno HDMI.

GeForce RTX 3050 8 GB GeForce RTX 3050 6 GB GeForce RTX 3050

Mobile Refresh 6 GB Układ graficzny GA106-150 GA107-325 GA107 Rdzenie CUDA 2560 2048 2560 Taktowanie bazowe 1552 MHz 1470 MHz 1237 MHz Pamięć 8 GB VRAM 6 GB VRAM 6 GB VRAM Szyna pamięci 128-bit 96-bit 96-bit

Warto odnotować, że specyfikacja pamięci nowego wariantu GeForce RTX 3050 jest w zasadzie identyczna, jak w przypadku mobilnej odmiany tego GPU z 6 GB. Jednocześnie jednak oferuje on mniej rdzeni CUDA i ma nieco wyższe taktowanie bazowe. Może okazać się, że w ostatecznym rozrachunku będzie wypadał gorzej od laptopowego odpowiednika. Wprowadzenie na rynek okrojonej karty poprzedniej generacji, z niższego segmentu cenowego, może budzić poważne wątpliwości. Nowy wariant GeForce RTX 3050 będzie zapewne konkurował z niżej pozycjonowanymi Radeonami poprzedniej generacji czy kartą Intel ARC A580. Trudno jednoznacznie stwierdzić, jaka motywacja stoi za planami wypuszczenia tego typu GPU. Pewne jest, że nie ma on większych szans na osiągnięcie sensownych wyników sprzedaży.

