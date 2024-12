ASUS GeForce RTX 4070 Turbo - nowa karta graficzna z prostym systemem chłodzenia. Gracze nawet nie zwrócą na nią uwagi

Dzisiejsze gamingowe karty graficzne wyróżniają się rozbudowanymi i całkiem zaawansowanymi układami chłodzenia. Na ich wyposażeniu najczęściej znajdujemy dwa lub trzy wentylatory, podświetlenie LED RGB czy gustowną obudowę z praktycznym backplatem. Dlatego właśnie coraz trudniej graczom spoglądać na proste układy z pojedynczym układem promieniowym. ASUS GeForce RTX 4070 Turbo to najnowszy przykład takiej jednostki.

Firma ASUS nie zdradziła, kiedy GeForce RTX 4070 Turbo trafi do sprzedaży. Można jedynie podejrzewać, że omawiania karta graficzna będzie dosyć głośna i gorąca pod obciążeniem.

Omawiana karta graficzna cechuje się całkowicie standardową specyfikacją techniczną, typową dla GeForce'a RTX 4070. Całość bazuje zatem na rdzeniu AD104 pracującym z taktowaniem do 2475 MHz (Boost), co oznacza, że układ nie został firmowo podkręcony przez producenta. Ponadto na pokładzie mamy 12 GB pamięci GDDR6X (192-bit, 21 Gbps). GeForce RTX 4070 Turbo posiada także pojedyncze złącze zasilania 8-pin oraz standardowy zestaw portów wideo (1x HDMI 2.1a i 3x DisplayPort 1.4a).

Nieco więcej można powiedzieć na temat chłodzenia i budowy nowego GeForce'a od ASUS-a. To prosty, aczkolwiek gustowny, 2-slotowy układ o wymiarach 269 x 111 x 40 mm, który wyróżnia się pojedynczym wentylatorem promieniowym z wytrzymałym, podwójnym łożyskiem kulkowym. Producent chwali się, że karta powstała w zautomatyzowanym procesie produkcyjnym Auto-Extreme polegającym na wykonaniu całego lutowania w pojedynczym kroku, co powinno oznaczać większą niezawodność produktu. Można podejrzewać, że karta graficzna będzie dosyć głośna i gorąca pod obciążeniem, dlatego prawdopodobnie najczęściej spotykana będzie w stacjach roboczych służących do obliczeń związanych ze sztuczną inteligencją. Firma ASUS nie zdradziła, kiedy GeForce RTX 4070 Turbo trafi do sprzedaży.

