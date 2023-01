Karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 4090 z dwuslotowym chłodzeniem z turbiną doczekała się pierwszego testu

Na naszych łamach mieliśmy okazję opisywać różne jednostki GeForce RTX 4090. Znaczna większość z nich to rzecz jasna potężne wersje niereferencyjne z firmowo podkręconymi zegarami, jednak nie wszystkie topowe układy Ada muszą ledwo mieścić się w obudowie. Powstały też dwuslotowe jednostki z klasycznym chłodzeniem z turbiną. Jeden z użytkowników forum Reddit nabył taką kartę i postanowił ją przetestować. Wnioski raczej nie powinny zaskoczyć nikogo.

GeForce RTX 4090 z turbiną jest bardzo głośny i gorący, ale wydajnościowo w ogóle nie odstaje od innych modeli. Taki układ ma więc rację bytu i mimo wszystko szkoda, że nie ma na naszym rynku tego typu jednostek.

Pierwsze doniesienia o "nieoficjalnych" kartach RTX 4090 z turbiną pojawiły się już kilka miesięcy temu, jednak do dziś nie widzieliśmy takiego układu w akcji. Słowem wstępu warto jeszcze wspomnieć, że autor wątku mieszkający na co dzień w Japonii zajmuje się uczeniem maszynowym i otrzymał ofertę zakupu takiej jednostki w cenie ok. 2675 dolarów (po przeliczeniu). Warto dodać, że niemal tyle samo kosztują uznane autorskie warianty w stylu MSI SUPRIM. Układ został dostarczony w zwykłym białym pudełku, bez instrukcji i karty gwarancyjnej. Zestaw zawierał omawianą kartę GeForce RTX 4090, adapter 3x 8-pin na 12VHPWR i piankę ochronną. Co ciekawe, wg VBIOS jest to jednostka od NVIDII, jednak chyba każdy się domyśla, że to nie Zieloni odpowiadają za ten projekt,

Karta graficzna posiada współczynnik TDP zablokowany na wartości 450 W, co tylko podkreśla, że układ nie jest przeznaczony do overclockingu. Testy nie przebiegały w zupełnej ciszy - autor wspomina, że wentylator przyspieszał nawet do 5200 obr./min. Przy obciążeniu temperatura GPU zbliżały się do 78°C, a pamięci nagrzewały się do około 98°C. Co ciekawe, po modyfikacji domyślnej krzywej wentylatora układ GPU nie przekroczył 67°C, a temperaturę pamięci udało się obniżyć do 88°C. Co jednak najważniejsze, wydajnościowo karta w ogóle nie odstaje od innych RTX-ów 4090, co udowadnia wynik 35908 punktów w teście 3DMark Time Spy i rezultat 36956 punktów po podkręceniu rdzenia (nieco wyższe zegary przy tym samym TDP). Można więc powiedzieć, że flagowy układ Ada Lovelace z takim chłodzeniem ma rację bytu i mimo wszystko szkoda, że nie ma na naszym rynku tego typu jednostek. Z pewnością znalazłaby się grupa odbiorców zainteresowana takim produktem.

Źródło: Reddit, VideoCardz