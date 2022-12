NVIDIA GeForce RTX 4090 w wersji z turbiną rzeczywiście istnieje. Układ trafił do sprzedaży

GeForce RTX 4090 to aktualnie najszybsza, a przy okazji najbardziej wymagająca karta graficzna na rynku. Układ ten potrzebuje nie tylko potężnego zasilacza, ale także sporej przestrzeni w obudowie, jak również odpowiednio wydajnego systemu chłodzenia. W końcu mówimy tu jednostce, której TDP wynosi aż 450 W (domyślnie). Co jednak ciekawe, mimo tak sporej ilości wydzielanego ciepła rdzeń AD102 jest w stanie poprawnie pracować także pod skromnym chłodzeniem z turbiną, czego dowód znajduje się poniżej.

Omawiany GeForce RTX 4090 posiada skromne 2-slotowe chłodzenie z pojedynczym rotorem oraz złącze zasilania 16-pin w nietypowym miejscu. TDP układu jest zablokowane na wartości 450 W.

Pierwsze ślady GeForce'a RTX 4090 z klasycznym chłodzeniem z wentylatorem promieniowym pojawiły się w sieci ledwie kilka tygodni temu. Producentem tego modelu miała być firma Manli, jednak ostatecznie nic z tego projektu nie wyszło. Mimo to w Chinach pojawiła się właśnie w sprzedaży bardzo podobna jednostka nieznanego producenta. Posiada ona skromne 2-slotowe chłodzenie z pojedynczym rotorem oraz złącze zasilania 16-pin w nietypowym miejscu. Jej TDP jest zablokowane na wartości 450 W, a w zestawie znaleźć można adapter 3x 8-pin (większość modeli RTX 4090 ma dołączany adapter 4x 8-pin).

Omawiana karta kosztuje aż 15 000 RMB (ok. 2150 USD / 9 450 zł), a więc całkiem sporo nawet jak na model RTX 4090. Aktualna najniższa cena GeForce'a RTX 4090 w Chinach to około 13 000 RMB, podczas gdy wiele porządnych niereferencyjnych kart (np. Colorful iGame Vulcan) kosztuje tyle samo, co model z turbinką. W dzisiejszych czasach takie jednostki są już właściwie niespotykane. Jeśli jednak w ogóle powstają, najczęściej trafiają one do specjalnych klastrów służących do zaawansowanych obliczeń. Nie bierzemy więc pod uwagę scenariusza, w którym taka karta trafia do oficjalnej sprzedaży w naszej części świata.

Źródło: VideoCardz, Goofish