NVIDIA obniża w Europie ceny kart graficznych GeForce RTX 4090 oraz GeForce RTX 4080 w wersjach Founders Edition

Karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 4090 oraz GeForce RTX 4080 zadebiutowały na rynku w bardzo wysokich cenach, przy czym ten pierwszy i tak oferuje znacznie lepszy stosunek ceny do wydajności. W przypadku GeForce RTX 4080 otrzymaliśmy naprawdę źle wycenioną kartę, której niektóre wersje niereferencyjne potrafią kosztować niemal tyle samo co najbardziej podstawowe wersje topowego układu Ada Lovelace. Tymczasem NVIDIA zdecydowała się na pierwszą obniżkę w Europie za wersje Founders Edition.

NVIDIA GeForce RTX 4090 oraz GeForce RTX 4080 w wersjach Founders Edition doczekały się pierwszej oficjalnej obniżki ceny.

Portal HardwareLuxx jako pierwszy opublikował informację o obniżonych cenach za karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 4090 oraz GeForce RTX 4080 w wersjach Founders Edition. W przypadku topowego układu Ada Lovelace cenę obniżono z 1949 euro do 1859 euro (ok. 8800 złotych), podczas gdy GeForce RTX 4080 Founders Edition doczekało się obniżki z 1469 euro do 1399 euro (ok. 6600 złotych). Mowa zatem o kwotach niższych o odpowiednio 90 oraz 70 euro.

Mimo wyższej ceny to GeForce RTX 4090 w dalszym ciągu jest popularniejszą kartą wśród użytkowników, oferującą naprawdę dobre osiągi w rozdzielczości 4K. NVIDIA GeForce RTX 4080 ma z kolei niezbyt dobre wzięcie - karty są bez większego problemu dostępne i to pomimo relatywnie skromnych dostaw od momentu premiery. Nawet skalperzy mają problem ze sprzedaniem autorskich modeli, co doprowadziło do sytuacji gdzie handlarze zaczęli wyprzedawać karty po cenach MSRP, nie dając jednak możliwości zwrotu (by w ten sposób jak najszybciej pozbyć się nierentowanego towaru). Kto wie, może wkrótce doczekamy się nieco większych obniżek, zwłaszcza tego drugiego modelu z generacji Ada Lovelace.

Źródło: VideoCardz, HardwareLuxx