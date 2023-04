NVIDIA GeForce NOW - do oferty grania w chmurze dołączają pierwsze tytuły z kultowej serii Resident Evil

NVIDIA GeForce NOW jest jedną z popularniejszych usług przeznaczonych do grania w chmurze, która oferuje kilka zróżnicowanych planów użytkowych oraz dostępna jest na niemalże wszystkich platformach sprzętowych. Producent systematycznie ulepsza funkcjonalność i oddaje graczom nowe możliwości. W tym tygodniu przykładowo do chmury dołącza kultowa seria Resident Evil od firmy Capcom, zaczynając od wyśmienitych Resident Evil 2 i Resident Evil 3 oraz Resident Evil VII: Biohazard.

Nowe tytuły obsługiwane przez platformę GeForce NOW to jednak nie koniec nowości. Jak poinformowała NVIDIA, dzięki aktualizacji kolejnych serwerów w Sztokholmie (oraz w Portland i Miami w Stanach Zjednoczonych) do klasy RTX SuperPOD 4080, jeszcze więcej graczy może strumieniować swoje ulubione gry w najwyższej jakości Ultimate. NVIDIA przypomina również o trwającej promocji na 6-miesięczny abonament Priority, który gwarantuje priorytetowy dostęp do serwerów, dłuższe sesje oraz wsparcie dla technik RTX. Pisaliśmy o tym w tym newsie.

A teraz wróćmy już do meritum, a więc do tytułów, które jeszcze w tym tygodniu dołączą do biblioteki GeForce NOW. Będą to:

Shadows of Doubt (nowość od 24 kwietnia w Steam)

Afterimage (nowość od 24 kwietnia w Steam)

Roots of Pacha (nowość od 25 kwietnia w Steam)

Bramble: The Mountain King (nowość od 27 kwietnia w Steam)

The Swordsmen X: Survival (nowość od 27 kwietnia w Steam)

Poker Club (bezpłatnie do 4 maja w Epic Games Store)

Resident Evil 2 (Steam)

Resident Evil 3 (Steam)

Resident Evil VII: Biohazard (Steam)

Przypomnijmy też, że w ubiegłym tygodniu do repozytorium GFN dołączyła m.in. seria przygodowych gier z dreszczykiem, a mianowicie seria The Dark Pictures Anthology.

Źródło: NVIDIA