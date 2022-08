NVIDIA GeForce GTX 2080 - prototyp karty graficznej trafił na eBaya. Możliwe, że pierwotnie tak miał się prezentować flagowy Turing

NVIDIA przez wiele lat oznaczała swoje gamingowe układy graficzne brandingiem GTX, jednak przy okazji premiery jednostek Turing (12 nm) sprzętowo wpierających technologię ray-tracing oznaczenie GTX zamieniono na RTX. Czy była to pieczołowicie zaplanowana akcja producenta? Możliwe, jednak pojawiły się teraz solidne poszlaki wskazujące na to, że decyzja o zmianie oznaczenia mogła zostać podjęta w ostatniej chwili.

NVIDIA GeForce GTX 2080 to właściwie ta sama karta graficzna co dobrze nam znany RTX 2080. Zwykły gracz nie mógłby nie zauważyć różnicy, ale dla kolekcjonerów taki prototyp może być wręcz bezcenny.

Pewien użytkownik forum Reddit o nicku "ascendance22" udostępnił zdjęcia nieujawnionej dotąd karty graficznej GeForce GTX 2080. Jak widać po załączonych zdjęciach, nie ma mowy o literówce - GeForce GTX 2080, a przynajmniej prototyp takiego układu rzeczywiście powstał i wygląda niemal tak samo, jak GeForce RTX 2080, choć brakuje tu wielu logotypów i oznaczeń. Wygląda na to, że został kupiony w serwisie eBay za około 360 dolarów, a sprzedawca używał go do... kopania kryptowalut.

NVIDIA GeForce GTX 2080 to właściwie ta sama karta graficzna co dobrze nam znany RTX 2080 - wskazuje na to oznaczenie płyty PG180, co oznacza, że na pokładzie znajduje się m.in. rdzeń TU104 współpracujący z 8 GB pamięci GDDR6. Uprzedzając pytania - tak, układ obsługuje technologię ray-tracing i DLSS (jako jedyny model z oznaczeniem GTX!). Dla zwykłego gracza będzie to więc dobrze znany Turing tylko z nieco zmienionym oznaczeniem, jednak dla kolekcjonerów taki prototyp może być wręcz bezcenny. Więcej informacji na temat GTX-a 2080 znajdziecie w dedykowanym wątku na Reddicie.

Źródło: VideoCardz