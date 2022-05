NVIDIA GeForce GTX 1630 - poznaliśmy specyfikację "nowej" karty graficznej opartej na architekturze Turing

Wczorajsze doniesienia o niedalekiej premierze GeForce'a GTX 1630 wywołały sporo mieszanych emocji. Z jednej strony w aktualnej sytuacji liczy się każda karta graficzna i z pewnością znajdą się chętni na jakikolwiek dostępny układ z niższego segmentu. Z drugiej strony można być jednak rozczarowanym, że zamiast prezentować nowoczesne produkty NVIDIA decyduje się na ponowne wykorzystanie starych architektur. Po niedawnych rewelacjach na temat tej karty graficznej nie trzeba było długo czekać na pojawienie się w sieci jej specyfikacji technicznej. Jak można było się domyślać, zdecydowanie nie jest to jednostka, na której można rozważyć poważne granie...

Premiera karty GeForce GTX 1630 ma się odbyć się już 31 maja, co oznacza, że pierwsze oficjalne informacje możemy poznać podczas targów Computex. Cena układu nie jest na ten moment znana.

Jak informuje serwis VideoCardz, karta graficzna NVIDIA GeForce GTX 1630 będzie bazować na rdzeniu TU117-150 (12 nm) należącym do architektury Turing. Jak wiemy, popularny GeForce GTX 1650 opiera się na TU117-300 i już sama nazwa układu wskazuje na duże różnice w specyfikacji. Okazuje się, że nadchodząca karta zaoferuje tylko 512 jednostek CUDA (GTX 1650 ma 896 CUDA), czyli dokładnie połowę z pełnego rdzenia TU117. Na pocieszenie możemy za to liczyć na całkiem wysokie taktowania - GeForce GTX 1630 ma pracować z zegarem Boost do 1800 MHz (GTX 1650 osiąga 1590 MHz).

Na pokładzie znajdzie się ponadto 4 GB pamięci GDDR6 12 Gbps (magistrala 64-bit) o przepustowości 96 GB/s, co stanowi bardzo rozsądny wybór - takie moduły prezentują się nieźle zwłaszcza na tle GeForce'a GTX 1650 z pamięciami GDDR5. TDP karty graficznej ma wynieść 75 W, co oznacza, że cała potrzebna energia elektryczna zostanie pobrana przez gniazdo PCIe.

Źródło: VideoCardz