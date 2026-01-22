Baseten specjalizujący się w AI inference właśnie dostał 150 milionów dolarów od NVIDII. A to dopiero początek szaleństwa

NVIDIA właśnie wrzuciła 150 mln dolarów w Baseten, startup o którym większość branży nie słyszała jeszcze pół roku temu. To część rundy finansowania wartej 300 mln, która podwoiła wycenę firmy do 5 mld dolarów. Transakcja może wydawać się kolejną pozycją w długiej liście inwestycji zielonych. Jensen Huang nie wydaje miliardów bez głębszego planu, a ten plan dotyczy przejęcia kontroli nad najbardziej dochodowym segmentem AI, który dopiero nabiera rozpędu.

NVIDIA buduje własny ekosystem inference, inwestując w dziesiątki startupów jednocześnie – to nie filantropijna wizja przyszłości, ale bezczelnie skuteczna strategia kontrolowania całego łańcucha wartości AI.

Baseten to platforma inference, czyli warstwa infrastruktury, która pozwala firmom wdrażać i skalować gotowe modele AI w produkcji. Brzmi nudno? Niepotrzebnie. To właśnie inference, a nie trenowanie modeli, stanie się prawdziwą żyłą złota w przypadku AI w najbliższych latach. Rynek inference ma osiągnąć wartość 117,8 mld dolarów już w 2026 roku, rosnąc średniorocznie o niemal 13 proc. do 2034 roku. NVIDIA doskonale to rozumie i konsekwentnie buduje pozycję nie tylko dostawcy GPU, ale architekta całego ekosystemu. W grudniu 2025 firma licencjonowała technologię inference od Groqa za około 20 mld dolarów, a teraz dokłada kolejne setki milionów w Baseten. Do tego dochodzą wcześniejsze inwestycje w CoreWeave i zaangażowanie sięgające 100 mld dolarów w OpenAI. Nie ma tu przypadku. To chirurgicznie precyzyjna strategia zamykania konkurencji w jednym, kontrolowanym przez NVIDIĘ obiegu.

Sama firma Baseten przeszła błyskawiczną transformację. Założona w 2019 roku przez Tuhina Srivastavę i zespół inżynierów, przez lata działała w cieniu większych graczy jak Replicate, Modal czy Together AI. Sytuacja zmieniła się w maju 2025, kiedy Baseten zebrał 75 mln dolarów w rundzie Series C, osiągając wycenę 825 mln dolarów. Zaledwie cztery miesiące później, we wrześniu, przyszła runda Series D o wartości 150 mln i wycena 2,15 mld USD. Teraz, w styczniu 2026, mamy kolejne 300 mln i 5 mld wyceny. To wzrost o ponad 500 proc. w niecałe dziewięć miesięcy/ To tempo, które nie ma nic wspólnego z organicznym rozwojem. To efekt tego, że NVIDIA i inne fundusze VC zdały sobie sprawę, iż inference to pole bitwy o przyszłość AI, gdzie wygrywa ten, kto kontroluje infrastrukturę.

Co oferuje Baseten, czego nie ma konkurencja? Firma chwali się obsługą tysięcy GPU rozproszonych w wielu chmurach i regionach, z naciskiem na elastyczność wdrożeń, od chmury publicznej, przez hybrydowe rozwiązania, aż po self-hosted. To odpowiedź na problem vendor lock-in, który nęka klientów przykutych do jednego dostawcy chmury. Platforma obsługuje też compound AI, czyli łańcuchy wielu modeli działających razem, co stało się standardem po sukcesie frameworków jak LangChain. Baseten współpracuje z takimi klientami jak Abridge, Bland, Descript czy Writer, a jego przychody w ostatnich 12 miesiącach wzrosły dziesięciokrotnie. Imponujące, ale czy wystarczające, aby uzasadnić taką wycenę? Rynek zaczyna szeptać o bańce wycen w sektorze inference, gdzie każdy kolejny startup zbiera setki milionów bez wyraźnej przewagi technologicznej nad konkurentami.

Dla użytkownika końcowego inwestycja NVIDII w Baseten oznacza jedno. Inference staje się towarem. Podobnie jak chmura obliczeniowa przed laty, dziś platformy wdrażania modeli AI będą konkurować ceną, niezawodnością i łatwością integracji. Problem w tym, że NVIDIA siedzi po obu stronach stołu. Dostarcza GPU, licencjonuje technologie i inwestuje w platformy, które mają te GPU wykorzystywać. To genialna strategia business development, ale rodzi pytania o neutralność rynku. Czy AMD, Intel czy Google TPU będą miały równe szanse w ekosystemie zdominowanym przez inwestycje NVIDII? Pisaliśmy już o próbach AMD przebicia się z układami MI300 czy staraniach Google o niezależność dzięki własnym TPU. Teraz widzimy, jak NVIDIA systematycznie kupuje lojalność całej warstwy infrastruktury AI, zanim te alternatywy zdążą nabrać realnej siły rynkowej.

Źródło: Wall Street Journal, PYMNTS, NVIDIA, Baseten