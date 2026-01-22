Zgłoś błąd
X
Zanim wyślesz zgłoszenie, upewnij się że przyczyną problemów nie jest dodatek blokujący reklamy.
Błędy w spisie treści artykułu zgłaszaj jako "błąd w TREŚCI".
Typ zgłoszenia
Treść zgłoszenia
Twój email (opcjonalnie)
Nie wypełniaj tego pola
Załóż konto
EnglishDeutschукраїнськийFrançaisEspañol中国
Start Aktualności Prawo i gospodarka

Baseten specjalizujący się w AI inference właśnie dostał 150 milionów dolarów od NVIDII. A to dopiero początek szaleństwa

Maciej Lewczuk | 22-01-2026 11:30 |

Baseten specjalizujący się w AI inference właśnie dostał 150 milionów dolarów od NVIDII. A to dopiero początek szaleństwaNVIDIA właśnie wrzuciła 150 mln dolarów w Baseten, startup o którym większość branży nie słyszała jeszcze pół roku temu. To część rundy finansowania wartej 300 mln, która podwoiła wycenę firmy do 5 mld dolarów. Transakcja może wydawać się kolejną pozycją w długiej liście inwestycji zielonych. Jensen Huang nie wydaje miliardów bez głębszego planu, a ten plan dotyczy przejęcia kontroli nad najbardziej dochodowym segmentem AI, który dopiero nabiera rozpędu.

NVIDIA buduje własny ekosystem inference, inwestując w dziesiątki startupów jednocześnie – to nie filantropijna wizja przyszłości, ale bezczelnie skuteczna strategia kontrolowania całego łańcucha wartości AI.

Baseten specjalizujący się w AI inference właśnie dostał 150 milionów dolarów od NVIDII. A to dopiero początek szaleństwa [1]

NVIDIA oskarżona o wykorzystanie pirackich książek do trenowania modeli AI. Firma nawiązała kontakt z Anna's Archive

Baseten to platforma inference, czyli warstwa infrastruktury, która pozwala firmom wdrażać i skalować gotowe modele AI w produkcji. Brzmi nudno? Niepotrzebnie. To właśnie inference, a nie trenowanie modeli, stanie się prawdziwą żyłą złota w przypadku AI w najbliższych latach. Rynek inference ma osiągnąć wartość 117,8 mld dolarów już w 2026 roku, rosnąc średniorocznie o niemal 13 proc. do 2034 roku. NVIDIA doskonale to rozumie i konsekwentnie buduje pozycję nie tylko dostawcy GPU, ale architekta całego ekosystemu. W grudniu 2025 firma licencjonowała technologię inference od Groqa za około 20 mld dolarów, a teraz dokłada kolejne setki milionów w Baseten. Do tego dochodzą wcześniejsze inwestycje w CoreWeave i zaangażowanie sięgające 100 mld dolarów w OpenAI. Nie ma tu przypadku. To chirurgicznie precyzyjna strategia zamykania konkurencji w jednym, kontrolowanym przez NVIDIĘ obiegu.

Baseten specjalizujący się w AI inference właśnie dostał 150 milionów dolarów od NVIDII. A to dopiero początek szaleństwa [2]

NVIDIA DLSS 4.5 od teraz oficjalnie dostępne w ramach nowej wersji aplikacji NVIDIA oraz funkcji DLSS Override

Sama firma Baseten przeszła błyskawiczną transformację. Założona w 2019 roku przez Tuhina Srivastavę i zespół inżynierów, przez lata działała w cieniu większych graczy jak Replicate, Modal czy Together AI. Sytuacja zmieniła się w maju 2025, kiedy Baseten zebrał 75 mln dolarów w rundzie Series C, osiągając wycenę 825 mln dolarów. Zaledwie cztery miesiące później, we wrześniu, przyszła runda Series D o wartości 150 mln i wycena 2,15 mld USD. Teraz, w styczniu 2026, mamy kolejne 300 mln i 5 mld wyceny. To wzrost o ponad 500 proc. w niecałe dziewięć miesięcy/ To tempo, które nie ma nic wspólnego z organicznym rozwojem. To efekt tego, że NVIDIA i inne fundusze VC zdały sobie sprawę, iż inference to pole bitwy o przyszłość AI, gdzie wygrywa ten, kto kontroluje infrastrukturę.

NVIDIA wydała trzykrotność wartości firmy Groq! To największy deal w historii firmy. Co kupują za 20 miliardów dolarów?

Co oferuje Baseten, czego nie ma konkurencja? Firma chwali się obsługą tysięcy GPU rozproszonych w wielu chmurach i regionach, z naciskiem na elastyczność wdrożeń, od chmury publicznej, przez hybrydowe rozwiązania, aż po self-hosted. To odpowiedź na problem vendor lock-in, który nęka klientów przykutych do jednego dostawcy chmury. Platforma obsługuje też compound AI, czyli łańcuchy wielu modeli działających razem, co stało się standardem po sukcesie frameworków jak LangChain. Baseten współpracuje z takimi klientami jak Abridge, Bland, Descript czy Writer, a jego przychody w ostatnich 12 miesiącach wzrosły dziesięciokrotnie. Imponujące, ale czy wystarczające, aby uzasadnić taką wycenę? Rynek zaczyna szeptać o bańce wycen w sektorze inference, gdzie każdy kolejny startup zbiera setki milionów bez wyraźnej przewagi technologicznej nad konkurentami.

Baseten specjalizujący się w AI inference właśnie dostał 150 milionów dolarów od NVIDII. A to dopiero początek szaleństwa [3]

NVIDIA Vera Rubin Superchip - omówienie platformy AI o pięciokrotnie wyższej wydajności niż Grace Blackwell

Dla użytkownika końcowego inwestycja NVIDII w Baseten oznacza jedno. Inference staje się towarem. Podobnie jak chmura obliczeniowa przed laty, dziś platformy wdrażania modeli AI będą konkurować ceną, niezawodnością i łatwością integracji. Problem w tym, że NVIDIA siedzi po obu stronach stołu. Dostarcza GPU, licencjonuje technologie i inwestuje w platformy, które mają te GPU wykorzystywać. To genialna strategia business development, ale rodzi pytania o neutralność rynku. Czy AMD, Intel czy Google TPU będą miały równe szanse w ekosystemie zdominowanym przez inwestycje NVIDII? Pisaliśmy już o próbach AMD przebicia się z układami MI300 czy staraniach Google o niezależność dzięki własnym TPU. Teraz widzimy, jak NVIDIA systematycznie kupuje lojalność całej warstwy infrastruktury AI, zanim te alternatywy zdążą nabrać realnej siły rynkowej.

Źródło: Wall Street Journal, PYMNTS, NVIDIA, Baseten
Bądź na bieżąco - obserwuj PurePC.pl na Google News
Tagi:
Zgłoś błąd

Powiązane publikacje

OpenAI odpiera pozew Apple. Publikuje także sporą korespondencję mailową i wiadomości iMessage

OpenAI odpiera pozew Apple. Publikuje także sporą korespondencję mailową i wiadomości iMessage

3
Biały Dom rozszerza restrykcje na Chiny. Roboty czworonożne i humanoidalne trafiają na listę zakazanego sprzętu FCC

Biały Dom rozszerza restrykcje na Chiny. Roboty czworonożne i humanoidalne trafiają na listę zakazanego sprzętu FCC

43
NVIDIA finansuje klienta, który kupuje jej własne chipy. Krytycy mówią wprost, że to zamknięte koło wzajemnych zależności

NVIDIA finansuje klienta, który kupuje jej własne chipy. Krytycy mówią wprost, że to zamknięte koło wzajemnych zależności

54
Trzej użytkownicy oskarżają Apple o zaniedbanie po utracie kryptowalut przez podrobioną aplikację w App Store

Trzej użytkownicy oskarżają Apple o zaniedbanie po utracie kryptowalut przez podrobioną aplikację w App Store

20
Google scrapuje pół internetu, a gdy ktoś robi to samo jego wynikom, od razu biegnie do sądu. I właśnie przegrywa

Google scrapuje pół internetu, a gdy ktoś robi to samo jego wynikom, od razu biegnie do sądu. I właśnie przegrywa

23
Liczba komentarzy: 43

Komentarze:

Załaduj komentarze

PurePC.pl to serwis informacyjny o nowinkach technologicznych, testach sprzętu, porównaniach, telefonach, najgorętszych grach oraz polecanych zestawach komputerowych.

Działamy nieprzerwanie od 2006 roku i wśród portali o tematyce IT jesteśmy jednym z liderów w branży, pozostając jednak w pełni medium niezależnym.

O portalu PurePC
Kontakt z namiRedakcja PurePCReklama u nasRegulaminEuropean Hardware Association
Najważniejsze
Zestawy komputeroweTesty i recenzjeSmartfony i tabletyNotebookiAktualnościPoradnikiForumTest prędkości łacza
Znajdź PurePC na
FacebookTwitterYoutubeRSS
Do góry

Copyright © 2006-2026 PurePC.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
x Wydawca serwisu PurePC.pl informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij zgadzam się, aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij polityka cookies, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki.