NVIDIA B20 - trwają prace nad akceleratorem AI z rodziny Blackwell, który będzie mógł bez przeszkód zadebiutować w Chinach

Choć branża półprzewodników w Chinach jest objęta daleko posuniętymi sankcjami, to oczywiście nie obejmują one wszystkich zachodnich układów graficznych. Z dużą regularnością słyszymy o kolejnych modelach kart i akceleratorów NVIDII, które mogą bez przeszkód zadebiutować na rynku Państwa Środka, ponieważ odpowiednio ograniczono ich wydajność. Już wkrótce może trafić tam układ określany wstępnie mianem NVIDIA B20.

Kilka dni temu pisaliśmy, że NVIDIA przygotowuje skierowaną specjalnie na rynek chiński kartę graficzną GeForce RTX 5090 D. Sprzęt może zadebiutować w pierwszym kwartale 2025 roku i będzie odpowiednio okrojony, żeby możliwe było uniknięcie sankcji. Według najnowszych doniesień, NVIDIA pracuje także nad odpowiednim rozwiązaniem dla tamtejszego rynku sztucznej inteligencji. Nowy akcelerator został wstępnie nazwany B20 i ma być bezpośrednim następcą H20, który także opracowano specjalnie z myślą o Chinach. Jak twierdzi Reuters, za debiut i dystrybucję układu będzie odpowiadała firma Inspur, która od dłuższego czasu pozostaje partnerem NVIDII w Państwie Środka.

Debiut B20 ma docelowo pozwolić amerykańskiej spółce na utrzymanie obecnego poziomu przychodów z rynku chińskiego. Stanowią one obecnie około 17% globalnych wyników firmy, czyli o 9 p.p. mniej niż jeszcze dwa lata temu. Warto odnotować, że sprzedaż akceleratorów H20 od samego początku utrzymuje się na niezłym poziomie (biorąc pod uwagę ich ograniczony potencjał). Zbliża się ona ponoć obecnie do poziomu miliona egzemplarzy, co daje łączny przychód rzędu 12 mld dolarów. NVIDIA ma zapewne nadzieję, że wynik ten uda się powtórzyć w przypadku nowego modelu, bazującego na architekturze Blackwell.

