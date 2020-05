Nowe karty graficzne NVIDIA GeForce i AMD Radeon we wrześniu

Za kilka miesięcy czeka nas premiera nowej generacji kart graficznych zarówno od NVIDII jak również AMD. W przypadku zielonych czeka nas prezentacja architektury Ampere - na razie poznaliśmy szczegóły dotyczące akceleratora NVIDIA A100, natomiast w kolejce już czekają karty z linii Quadro oraz GeForce. W przypadku AMD natomiast otrzymamy układy graficzne oparte o architekturę RDNA 2 oraz usprawniony, 7 nm proces technologiczny. O samych kartach co jakiś czas pojawiają się różne informacje, choć tak naprawdę na ich potwierdzenie bądź zaprzeczenie musimy poczekać do samej premiery. Ta zapowiadana jest obecnie mniej więcej na przełom trzeciego oraz czwartego kwartału roku. Według nowych informacji, układy NVIDII oraz AMD mogą zostać zaprezentowane w podobnym czasie.

Mnóstwo osób czeka na nowe karty graficzne, które mają przynieść duży skok wydajności - dotyczy to zarówno układów NVIDII jak również AMD. W przypadku NVIDII spodziewamy się przede wszystkim dużych wzrostów w działaniu Ray Tracingu oraz DLSS w stosunku do obecnej generacji Turing. Z kolei nadchodzące karty AMD oparte o architekturę RDNA 2 również przyniosą wsparcie dla śledzenia promieni w czasie rzeczywistym. Do tego dochodzi obsługa rozszerzonych bibliotek DirectX 12 Ultimate, który również powinny ułatwić implementację Ray Tracingu oraz poprawić wydajność nadchodzących kart graficznych.

Kiedy powinniśmy spodziewać się premiery nowych układów GPU od NVIDII oraz AMD? Od dłuższego czasu słyszeliśmy o mniej więcej przełomie trzeciego oraz czwartego kwartału. Według informacji pochodzących od DigiTimes, karty Ampere oraz RDNA 2 powinny wejść do sprzedaży we wrześniu tego roku. Co ciekawe, obie firmy planują zaprezentować nowe GPU w podobnym czasie, co zdarzało się w ostatnich latach dosyć rzadko. Ponadto na trzeci kwartał przewidywane są spadki cen obecnych modeli, co jest związane oczywiście z chęcią pozbycia się zapasów magazynowych obecnych generacji GPU.

