Nothing Phone (2a) - poznaliśmy wygląd i specyfikację smartfona. Tym razem producent sięgnie po procesor firmy MediaTek

Ostatni smartfon w ofercie firmy Nothing, czyli model (2) to zdecydowanie wysokobudżetowe urządzenie. Wystarczy zresztą popatrzeć na jego specyfikację czy ogólne możliwości - nic dziwnego, że po ten model sięgają głównie wymagający klienci. Smartfony tego producenta są jednak na tyle interesujące, że w końcu ta dosyć młoda firma zdecydowała się na wydanie średniobudżetowego Phone'a (2a). Jego premiera odbędzie się już w najbliższych tygodniach, a my wiemy już o nim wszystko.

Nothing Phone (2a) ostatecznie zostanie wyposażony w układ MediaTek Dimensity 7200 Pro. Oficjalna premiera urządzenia odbędzie się 5 marca.

Nothing Phone (2a) otrzyma 6,7-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości Full HD+. Całość będzie mieć wymiary 161,7 x 76,3 x 8,55 mm i powinna ważyć ok. 190 g. Warto zwrócić uwagę, że smartfon ma zaoferować symetryczne ramki wokół panelu, tak samo jak np. Samsung Galaxy S24+. Z tyłu widzimy centralnie ulokowany zestaw dwóch aparatów właśnie od Samsunga. Główna jednostka to matryca 50 MP ISOCELL S5KG9 z OIS, natomiast do zdjęć ultraszerokokątny posłuży moduł 50 MP ISOCELL JN1. Do selfie i wideorozmów przeznaczono z kolei "oczko" 32 MP. Zgodnie z poprzednimi doniesieniami, na pokładzie nie zabraknie oryginalnego systemu podświetlenia Glyph.

Dotychczas wiele mówiło się o układzie zasilającym Nothing Phone'a (2a). Prawie wszystko wskazywało na to, że producent sięgnie po układ Dimensity 7200 i... prawie udało się to odgadnąć. W smartfonie znajdzie się "różniący się w kilku obszarach" model Dimensity 7200 Pro, który został przygotowany we współpracy z firmą MediaTek. Resztę specyfikacji ma uzupełniać 8 lub 12 GB RAM-u, 128 lub 256 GB pamięci wewnętrznej, moduł NFC oraz bateria 5000 mAh z obsługą ładowania 45 W, obudowa z certyfikatem IP54. Oficjalna premiera urządzenia odbędzie się 5 marca bieżącego roku.

Źródło: SmartPrix, GSMarena