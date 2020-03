Znamy wydajność NVIDIA GeForce RTX 2000 SUPER dla laptopów

W kwietniu zadebiutują mobilne karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 20x0 SUPER oraz odświeżone warianty GeForce GTX 1650 oraz GTX 1650 Ti. Według informacji, które pojawiają się w ostatnim czasie wynika, iż NVIDIA zamierza wprowadzić przynajmniej sześć odświeżonych kart graficznych, natomiast ceny za notebooki mają być niższe niż obecnie. Z pewnością tak gruntowne odświeżanie oferty oraz modyfikacja cen jest powiązana z zapowiedzią AMD odnośnie mocniejszego wejścia na rynek mobilny z kartami Radeon RX 5600M oraz Radeon RX 5700M. Choć oficjalna prezentacja odświeżonej linii Turing Refresh dla laptopów ma się odbyć dopiero za miesiąc, w sieci już teraz pojawił się slajd, prezentujący wydajność nadchodzących układów. Mimo wszystko zastanawiający jest jeden, istotny brak na owym slajdzie w postaci GeForce RTX 2060 SUPER.

W sieci pojawił się slajd prezentujący wydajność kilku nadchodzących układów graficznych dla laptopów, m.in. GeForce RTX 2070 SUPER oraz GeForce RTX 2080 SUPER.

W sieci pojawiła się grafika pochodząca od NVIDII, w której porównano wydajność kilku obecnych i kilku nadchodzących układów graficznych z rodziny Turing Refresh. Na slajdzie znajdziemy m.in. nową wersję GeForce GTX 1650 z 4 GB pamięci VRAM GDDR6, GeForce GTX 1650 Ti, który także posiada 4 GB VRAM GDDR6, jednak bazuje na pełnym rdzeniu Turing TU117 z 1024 rdzeniami CUDA (tak jak "stara" wersja GTX 1650). Spośród rodziny RTX na pierwszy plan wysuwa się GeForce RTX 2080 SUPER oraz GeForce RTX 2070 SUPER. Co ciekawe, na slajdzie nie ma wzmianki o GeForce RTX 2060 SUPER i jest to o tyle zastanawiające, że niedawno w bazie GeekBench pojawił się laptop OMEN by HP 17 z GPU, którego specyfikacja dokładnie odpowiadała RTX 2060 SUPER.

Na paskach wydajność odpowiada temu, co otrzymamy grając w Control, Wolfenstein: Youngblood oraz Deliver Us The Moon, a więc tytuły optymalizowane pod najnowsze karty GeForce RTX. Wszystkie układy Turing/Turing Refresh zostały porównane do niemłodego już GPU, jakim jest GeForce GTX 1050. Wygląda na to, że przykładowo GeForce GTX 1650 Ti zaoferuje blisko dwukrotnie wyższą wydajność, GeForce RTX 2070 SUPER - 4x wyższą wydajność bez DLSS oraz blisko 6-krotnie lepsze rezultaty z włączonym DLSS. Najwydajniejszym układem ma być GeForce RTX 2080 SUPER, który w porównaniu do GTX 1050 ma blisko 5-krotnie wyższą wydajność bez DLSS oraz blisko 7-krotnie lepsze wyniki z aktywnym DLSS. Warto także zwrócić uwagę na pomiędzy zwykłym RTX 2070, a RTX 2070 SUPER nie ma zbyt dużej różnicy w wydajności, ale już pomiędzy RTX 2070 SUPER a RTX 2080 SUPER będzie bardziej zauważalna, zwłaszcza gdy aktywujemy funkcję DLSS we wspieranych grach.

Źródło: Notebookcheck