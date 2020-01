MSI GE66 Raider i GS66 Stealth - laptopy do gier z Intel Comet Lake-H

Rozpoczęły się targi CES w Las Vegas, które są jednym z najważniejszych wydarzeń w branży elektronicznej w ciągu całego roku. Producenci zjeżdżają się z całego świata, by zaprezentować swoje najnowsze urządzenia. Jedną z firmą jest tajwański producent notebooków - MSI. Do Las Vegas przywiózł nowe laptopy dla graczy, które co ciekawe, wykorzystują już nadchodzące procesory 10 generacji Intel Comet Lake-H. Omawiane nowości to GE66 Raider oraz GS66 Stealth. Co ciekawe, firma przy projektowaniu nowej wersji GE66 Raider, postanowiła porzucić dawny design. Sprzęt w rzeczywistości wygląda jak odchudzona wersja modelu GT76 Titan, który zadebiutował w 2019 roku. Nie da się ukryć, że nowy design wygląda zdecydowanie korzystniej. To kolejny ważny krok w ewolucji serii GE Raider.

MSI na targach CES w Las Vegas prezentuje dwa nowe laptopy dla graczy. Pierwszy to MSI GE66 Raider ze znacznie zmienionym designem, a drugi to GS66 Stealth, będący delikatnym usprawnieniem względem poprzednika.

MSI GE66 Raider pod względem wizualnym bardzo przypomina model GT76 Titan, byłby wręcz bliźniaczo podobny, gdyby nie to, że GE66 jest po prostu znacznie smuklejszy od topowej konstrukcji Tajwańczyków. Nie zabrakło nawet mocnego rzucającego się w oczy paska z diodami LED na samym przodzie notebooka. Zewnętrzna pokrywa jest wykonana w całości z aluminium, podobnie jak metalowy emblemat z logiem smoka - znakiem rozpoznawczym całej gamingowej serii od tajwańskiego producenta. W przypadku procesorów otrzymamy układy 10 generacji Intel Comet Lake-H. Niestety nie wiemy jakie dokładnie jednostki się pojawią z racji tego, że Intel nie podzielił się wciąż szczegółami odnośnie układów. Możemy jednak liczyć z całą pewnością na 6-rdzeniowy i 12-wątkowy Intel Core i7-10750H, którego taktowanie w trybie Turbo Boost 2.0 sięga 5,0 GHz.

W przypadku dedykowanych kart graficznych otrzymamy do wyboru układy NVIDIA GeForce RTX 2060 oraz GeForce RTX 2070. Co ciekawe, brakuje informacji o RTX 2080, co oznacza, że producent być może porzucił kwestię najwydajniejszego GPU w serii GE Raider. W laptopie znajdziemy także dwa sloty SO-DIMM na pamięć RAM DDR4 oraz dwa złącza M.2 dla nośników SSD. Zabraknie tym razem slotu 2,5" na dodatkowy dysk SSD/HDD. Firma chwali się również akumulatorem o dużej pojemności. MSI GE66 Raider otrzyma baterię 99,9 Wh. W kwestii matryc otrzymamy do wyboru panel IPS o przekątnej 15,6", rozdzielczości Full HD oraz odświeżaniu na poziomie 240 Hz lub 300 Hz (ze wsparciem dla NVIDIA G-SYNC). Dokładna data premiery laptopa GE66 Raider nie jest znana, ale z pewnością będzie to okres najwcześniej kwiecień-maj. Sprzęt ponadto będzie dostępny w limitowanej wersji wizualnej, która naprawdę rzuca się w oczy - zdjęcie możecie zobaczyć poniżej.

Drugi zaprezentowany sprzęt to MSI GS66 Stealth, który to z kolei nie doczekał się istotniejszych zmian w designie. Nadal mamy do czynienia z prostą i smukłą konstrukcją typu slim, która tym razem także otrzyma procesory Intel Core 10 generacji z rodziny Comet Lake-H. W przypadku kart graficznych otrzymamy ponownie układy NVIDIA GeForce RTX 20x0. Dodatkowo na pokładzie znajdziemy 16 GB RAM DDR4 oraz nośnik SSD PCIe x4 Gen.3 NVMe o pojemności do 1 TB. W przypadku ekranu producent postanowił zaoferować użytkownikom panel IPS o przekątnej 15,6", rozdzielczości 1920x1080 pikseli oraz odświeżaniu na poziomie 300 Hz ze wsparciem dla techniki NVIDIA G-SYNC. Podobnie jak w przypadku modelu GE66 Raider, także GS66 Stealth otrzyma znacznie pojemniejszy akumulator litowo-jonowy - 99,9 Wh. Ma on pozwolić na ponad 10 godzin pracy (nie grania) z dala od gniazdka sieciowego. Data premiery oraz cena MSI GS66 Stealth również zostanie podana w późniejszym czasie, gdy już procesory Intel Comet Lake-H zostaną oficjalnie zaprezentowane.

Źródło: Ultrabookreview