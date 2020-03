Microsoft pracuje nad Surface Book 3 z AMD Renoir i Radeon NAVI

W ubiegłym roku, podczas jednej z najlepszych w historii konferencji, Microsoft zaprezentował szereg odświeżonych oraz nowych urządzeń w portfolio firmy. Pojawił się m.in. Surface Laptop 3, po raz pierwszy dostępny w dwóch rozmiarach oraz po raz pierwszy wykorzystujący nie tylko procesory Intela, ale także APU Picasso o zmodyfikowanej specyfikacji przygotowane przez AMD. Pokazano także urządzenia hybrydowe Surface Pro 7 oraz Surface Pro X. Wspomniano także o Surface Neo, czyli prototypowym urządzeniu z dwoma ekranami oraz systemem Windows 10 X. To o czym nie wspomniano to trzecia generacja urządzenia Surface Book 3 oraz tańszej hybrydy Surface Go 2. Jeszcze w styczniu pojawiły się pierwsze wskazówki potwierdzające trwające prace nad trzecią generacją hybrydy Surface Book 3. Nowe testy pochodzące z bazy 3DMark wskazują, że oprócz wariantów z Intelem oraz NVIDIĄ doczekamy się także wersji wykorzystujących podzespoły AMD.

Microsoft pracuje obecnie m.in. nad hybrydą Surface Book 3, która będzie wykorzystywać układy APU AMD Renoir oraz karty graficzne Radeon NAVI.

Już przy okazji ultrabooków Surface Laptop 3 firma Microsoft nawiązała współpracę z firmą AMD i najwyraźniej owa współpraca będzie kontynuowana w przypadku urządzenia hybrydowego Surface Book 3. Wiemy, że przynajmniej część modeli będzie oparta o układy Intel Ice Lake-U (być może także Tiger Lake-U) oraz układy graficzne NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q oraz GeForce GTX 1660 Max-Q. Nowe informacje pochodzące z bazy 3DMark wskazują, że mogą także pojawić się warianty w pełni wykorzystujące podzespoły AMD.

We wspomnianej bazie pojawiło się urządzenie Microsoftu bazujące na 6-rdzeniowym i 6-wątkowym APU AMD Ryzen 5 4500U oraz dedykowanej karcie graficznej AMD Radeon RX 5300M z rodziny Navi. Znany użytkownik Twittera - _rogame - wskazuje, że Microsoft może wykorzystać słabsze GPU oraz procesory niewspierające wielowątkowości (Ryzen 5 4500U oraz Ryzen 7 4700U) w 13,5" wariancie Surface Book 3, podczas gdy niektóre modele o większej przekątnej 15" mogłyby otrzymać mocniejsze APU AMD Ryzen 5 4600U oraz Ryzen 7 4800U w połączeniu z układami Radeon RX 5500M oraz Radeon RX 5600M. Takie warianty, gdzie dodatkowo działaby funkcja AMD SmartShift, mogłyby być bardzo ciekawymi alternatywami dla Intela oraz NVIDII. Niestety data premiery Microsoft Surface Book 3 nie jest obecnie znana.

Źródło: Twitter _rogame