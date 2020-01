Lenovo YOGA Slim 7 - laptop z AMD Ryzen 4000 oraz Intel Ice Lake-U

Wcześniej już pisaliśmy na temat nowych laptopów firm ASUS oraz Dell, które zostaną wyposażone w nowe procesory AMD Ryzen serii 4000 z rodziny Renoir. W przypadku Della Inspiron G5 SE czy ASUS TUF Gaming FA506 mamy spodziewać się przystępnych cen nawet za konfiguracje opierające się na 8-rdzeniowych i 16-wątkowych procesorach Ryzen 7 4800H. Kolejnym producentem, który na targi CES przywiózł nowość z AMD to Lenovo. W trakcie trwających właśnie targów CES możemy z bliska przyjrzeć się notebookowi YOGA Slim 7, która będzie opierała się o procesory AMD Ryzen serii 4000 lub Intel Ice Lake-U. We wszystkich prezentowanych konfiguracjach otrzymamy także pamięci LPDDR4X - to istotna informacja wskazująca, że warianty z AMD Renoir nie będą potraktowane gorzej niż modele z Intelem.

Lenovo YOGA Slim 7 to najnowszy notebook producenta, który wykorzystuje zarówno procesory AMD Ryzen serii 4000 (APU Renoir) jak również układy Intel Ice Lake-U.

Lenovo YOGA Slim 7 to najnowszy laptop producenta, który będzie dostępny z dwiema przekątnymi ekranu. Pierwsza to 14,1" i w tym wypadku otrzymamy do wyboru procesory Intel Ice Lake-U do modelu Core i7-1065G7 włącznie lub AMD Ryzen serii 4000 do modelu Ryzen 7 4800U włącznie. Wybierając więc wariant z Intelem otrzymamy 4-rdzeniowy i 8-wątkowy układ z Intel Iris Plus Graphics G7. Decydując się na model z AMD Ryzen otrzymamy 8-rdzeniowy i 16-wątkowy procesor Ryzen 7 4800U ze zintegrowanym układem Radeon wyposażonym w 8 bloków CU, które znacząco usprawniono i zoptymalizowano względem poprzedniej generacji APU. Do sprzedaży wejdzie także 15,6" wariant Lenovo YOGA Slim 7. W tym wypadku najprawdopodobniej otrzymamy do wyboru układy Intel Comet Lake-H: Core i5-10300H lub Core i7-10750H. Opcjonalnie dostępna będzie także dedykowana karta graficzna NVIDIA GeForce MX / GTX (nie sprecyzowano o jakie dokładnie GPU chodzi).



Lenovo YOGA Slim 7 z ekranem o przekątnej 14,1".

Wszystkie laptopy zostaną wyposażone w 16 GB pamięci RAM LPDDR4X, niestety producent nie podał taktowania modułów. Będą jednak pracowały w trybie dwukanałowym (Dual Channel). W przypadku magazynu danych możemy liczyć na 1 TB dysk SSD PCIe NVMe. Jeśli chodzi o wybór matryc, to Lenovo YOGA Slim 7 bazująca na Intel Ice Lake-U otrzyma trzy warianty: matowy Full HD IPS, dotykowy Full HD IPS lub dotykowy panel 4K Ultra HD z jasnością do 500 nitów. Notebook z procesorami AMD Ryzen 4000 otrzyma matowy panel IPS o rozdzielczości Full HD, podobnie jak wersja z matrycą o przekątnej 15,6". Lenovo YOGA Slim 7 z mniejszym ekranem będzie wyposażona w akumulator o pojemności 60,3 Wh. Producent deklaruje do 14 godzin pracy z dala od gniazdka sieciowego - zarówno w przypadku wyboru procesorów Intel Ice Lake-U jak również AMD Renoir.

Jeśli chodzi o porty komunikacyjne, to 14-calowa wersja Lenovo YOGA Slim 7 zostanie wyposażona w dwa złącza USB 3.1 typu A Gen.2, 1x USB 3.1 typu C - Thunderbolt 3 dla wersji z Intelem lub USB 3.1 typu C Gen.2 dla wariantu z AMD, pełny HDMI 2.0, czytnik kart pamięci SD oraz gniazdo audio jack 3,5 mm. Z kolei 15-calowa wersja notebooka zostanie wyposażona w następujące porty: 1x USB 4.0 typu C (przepustowość taka sama jak przy pełnym Thunderbolt 3, czyli 40 Gbps), 2x USB 3.1 typu A Gen.2, pełny HDMI 2.0, czytnik kart pamięci SD oraz gniazdo audio jack 3,5 mm. Notebook otrzyma również głośniki wspierające przestrzenny format Dolby Atmos. Waga 14-calowej wersji wynosi 1,4 kg (lub 1,5 kg w przypadku wyboru dotykowego ekranu), natomiast 15-calowa wersja będzie ważyć 1,6 kg (lub 1,8 kg przy opcjonalnej karcie NVIDIA GeForce). Ceny Lenovo YOGA Slim 7 z AMD Ryzen serii 4000 będą rozpoczynały się od 850 dolarów, podczas gdy wariant z Intel Ice Lake-U / Comet Lake-H to koszt co najmniej 1210 dolarów. Sprzedaż ruszy w kwietniu.



Lenovo YOGA Slim 7 w wersji z ekranem o przekątnej 15,6".

