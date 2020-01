CES: Samsung pokazał prototyp laptopa z rozwijanym ekranem

Targi CES w Las Vegas są świetnym miejscem by prezentować niecodzienne i nietuzinkowe rozwiązania z branży technologicznej. Nie wszystkie jednak pomysły wychodzą ostatecznie z cienia i nie wszystkie prototypy są jawnie prezentowane na tego typu wydarzeniu. Jedną z firm, która zdecydowała się na zamknięty pokaz był koreański Samsung. Co pokazali nielicznym uczestnikom zamkniętego spotkania? Według informacji jakie pojawiły się w sieci chodzi o prototyp laptopa z ekranem o przekątnej 13,3", który ma zwijaną matrycę. Można by pomyśleć, że podobne rozwiązania już w przeszłości pokazywały takie firmy jak Lenovo (ThinkPad) czy Razer Project Valerie (notebook z trzema ekranami). Projekt Samsunga wydaje się być jednak ciekawszy i bardziej dopracowany.

Na targach CES firma Samsung pokazała prototyp laptopa wyposażonego w zwijany na boki ekran o przekątnej 13,3".

Elastyczne ekrany OLED to pomysł, który narodził się już kilka lat temu i stale jest poprawiany, choć urządzeń wykorzystujących tego typu paneli jest wciąż jak na lekarstwo. Wprawdzie firmą, która najbardziej aktywnie promuje to rozwiązanie jest LG, jednak Samsung także ma coś do zaoferowania. Na zamkniętym pokazie zaprezentowali bowiem wstępną wersję laptopa, wyposażonego w ekran OLED o przekątnej 13,3". Najciekawszym pomysłem jest to, że ów matrycę można rozwijać na boki, uzyskując w ten sposób maksymalnie 50% dodatkowej przestrzeni roboczej. To czym się wyróżnia pomysł Samsunga na tle innych rozwiązań jest fakt, że po rozwinięciu OLED-a nadal mamy do czynienia z jednym, spójnym ekranem zamiast kilku osobnych wyświetlaczy połączonych w jedną całość.

Na powyższej grafice można zobaczyć jak Samsung widzi tego typu rozwiązanie. Wydaje się być bardzo ciekawe i najbardziej dopracowane. Rozwijając ekran otrzymamy finalnie panel o wyższej rozdzielczości i większym obszarze roboczym. Jeśli nie potrzebujemy w danym momencie dodatkowego miejsca, ekran może pozostać w stanie surowym, z przekątną 13,3" i proporcjami 16:9. Nie wiemy kiedy Samsung będzie gotów na publiczny pokaz takiego laptopa. Biorąc pod uwagę zamknięty pokaz w tym roku, być może już za rok, podczas kolejnej edycji targów CES otrzymamy wgląd do finalnej wersji produktu.

Źródło: Gizmochina