No Man's Sky: Echoes po 7 latach od premiery otrzyma kolejną aktualizację. Inni twórcy powinni się uczyć od Hello Games

Obecny rok przyniósł za sobą dosłownie wysyp gier, których stan techniczny w trakcie debiutu pozostawiał wiele do życzenia. Coraz częściej mamy do czynienia z produkcjami, które w dniu premiery są bardzo niedopracowane, a na domiar złego twórcy nierzadko porzucają swój projekt. Zupełnie inaczej sprawa wygląda z tytułem No Man's Sky, który mimo swoich początkowych bolączek jest wspierany przez Hello Games już 7 lat. Gracze otrzymali właśnie kolejną aktualizację.

No Man's Sky jest produkcją, którą w kwestii wsparcia przez twórców można uznać za wzór. Hello Games cały czas dodaje nową zawartość do swojej gry, a tym razem gracze doczekali się większej aktualizacji o nazwie Echoes.

Echoes jest jedną z największych aktualizacji w tym roku i wnosi do gry naprawdę dużo nowości. Pierwszą z nich jest dodanie nowej rasy, które ma wiele wspólnego z robotami - mowa o Autofagach (Autophage). W związku z nią do produkcji zawitała nowa zawartość fabularna oraz specjalna misja - po jej ukończeniu otrzymamy wielofunkcyjne narzędzie nazwane Voltaic Staff (oprócz niego jesteśmy w stanie zdobyć także niedostępne wcześniej narzędzie rasy Atlantid). Z kolei wykonując poboczne zadania, będziemy mieli dostęp do większej opcji personalizacji postaci - kapturów, czy też masek na twarz. Aktualizacja dodaje także możliwość noszenia peleryn. W stworzonej przez nas bazie możemy teraz umieścić projektory (Wonder Projector), które w postaci hologramu wyświetlą nasze ulubione odkrycia.

Najciekawszą zmianą będą jednak całkowicie odmienione walki w kosmosie, które staną się nareszcie takie, jakie powinny być od samego początku. Do gry dołączyły ogromne pirackie statki, które będziemy w stanie doszczętnie zniszczyć, a tym samym sporo się wzbogacić - na udostępnionym materiale wideo można zauważyć, że cały proces będzie od nas wymagał trochę czasu i umiejętności, albowiem naszym zadaniem zostanie obrócenie w gwiezdny pył poszczególnych modułów odpowiadających za obronę oraz atak, jak również generatorów i silników. Zmiany obejmują także poprawę warstwy wizualnej na konsoli Nintendo Switch oraz goglach PlayStation VR2 (związane ze śledzenie ruchu gałek ocznych). Pełną listę zmian znajdziemy pod tym adresem.

Źródło: Hello Games