No Man's Sky Fractal - nowa aktualizacja od Hello Games. Gra dostaje wiele nowości, w tym wsparcie PlayStation VR2

Po katastrofalnym starcie No Man's Sky, który na dzień dzisiejszy przeszedł wręcz do czarnych legend branży, mało kto by się spodziewał, że w 2023 roku Hello Games będzie nieprzerwanie święciło triumfy. Mało tego, ich gra w dalszym ciągu jest rozwijana - i to bynajmniej nie pod kątem jakichś mało znaczących aspektów. Najlepszym tego dowodem jest Fractal, update wprowadzający masę nowych atrakcji.

No Man's Sky nadchodzi z nową aktualizacją. Fractal wprowadza m.in. wsparcie dla PS VR2, poprawki w oświetleniu HDR i sporo innych nowości.

Update 4.1 - inaczej określany jako Fractal - dodaje przede wszystkim wsparcie dla PlayStation VR2. W skład tej atrakcji wchodzą między innymi wibracje headsetu, wykorzystanie triggerów PS VR2 Sense, czy inteligentne śledzenie ruchu. Dochodzą usprawnienia graficzne dzięki wykorzystaniu mocy PS5, a przejście pomiędzy trybem klasycznym a VR ma się odbywać płynnie, co z pewnością wielu doceni. Aby doświadczenie w wirtualnej rzeczywistości było bardziej intuicyjne oraz wygodne, przebudowano też odpowiednio interfejs i dopasowano sterowanie.

Ale nie tylko na najnowszym sprzęcie Sony się to kończy. Na przykład posiadacze Nintendo Switch dostaną możliwość brania udziału w misjach Nexusa. No Man's Sky otrzymało również ekspedycję Utopii, w trakcie której będziemy mieli za zadanie doprowadzić do porządku planetę Bakkan. Wykonywanie tego questa zostanie oczywiście nagrodzone - i to nie byle czym, bo nowym statkiem: Utopia Speeder. Mimo że zatem w tym roku minie już siedem lat od premiery, deweloperzy z Hello Games starają się iść z duchem czasu i dodawać kolejną zawartość.

Źródło: No Man's Sky