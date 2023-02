Suicide Squad: Kill the Justice League z długą prezentacją rozgrywki podczas najbliższego State of Play od Sony

Sony już od dłuższego czasu nie przygotowało żadnej większej konferencji w stylu PlayStation Showcase. Nawet mniejsze pokazy z cyklu State of Play stały się dużo rzadsze. Wygląda jednak na to, że pomału producent zechce pokazywać gry zarówno od swoich studiów jak i innych developerów, z którymi współpracują. Już jutro bowiem odbędzie się wydarzenie z cyklu State of Play i trzeba przyznać, że jak na ten format, będzie ono wyjątkowo długie. Trwający bowiem 45 minut pokaz skupi się przede wszystkim na dwóch rzeczach.

Sony zapowiedziało pierwszy w tym roku pokaz z cyklu State of Play. Główną atrakcją będzie 15-minutowy pokaz Suicide Squad: Kill the Justice League. Ponadto zostanie zapowiedzianych 5 nowych gier na PlayStation VR2.

Jedną trzecią jutrzejszego State of Play zajmie rozbudowany pokaz Suicide Squad: Kill the Justice League. To pierwsza tak duża zapowiedź nadchodzącej gry studia Rocksteady. Trzeba przyznać, że brytyjskie studio wyjątkowo skrupulatnie trzyma wszystkie asy w rękawie i bardzo niechętnie dzieli się informacjami o najbliższym projekcie. Ostatni raz o Legionie Samobójców usłyszeliśmy podczas gali The Game Awards w grudniu, podczas którego potwierdzono że w grze pojawi się Batman, który po raz ostatni zabrzmi głosem Kevina Conroy'a.

Oprócz Suicide Squad: Kill the Justice League, na jutrzejszym State of Play zostanie zaprezentowanych pięć gier, przygotowanych z myślą o debiutujących dzisiaj goglach Sony PlayStation VR2. Nie będą to jednak tytuły od PlayStation Studios, zamiast tego będą to projekty od zewnętrznych twórców. Ponadto pokazaną zostaną również całkiem nowe gry, jednak tutaj wszystko trzymane jest na razie w tajemnicy i musimy poczekać do jutra, by zobaczyć o czym mowa. State of Play rozpocznie się jutro o godzinie 22 czasu polskiego. Transmisję będzie można oglądać na oficjalnym kanale PlayStation na YouTubie.

Źródło: Sony