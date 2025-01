Wielkanoc tuż, tuż, a x-kom świętuje już teraz. Właśnie ruszyła tam Wielka wielkanocna wyprzedaż, w której znalazły się produkty ze wszystkich kategorii, a rabaty sięgają do 54%. Weź także udział w poszukiwaniu x-komowych Easter Eggów. Możesz upolować produkty za 1 zł! To jednak nie koniec, możesz także upolować rabaty na produkty marek Lexar oraz Endorfy. Dowiedz się też jak zarabiać dzięki nowemu programowi SalesMasters.

W sklepach x-kom niższe ceny na dyski SSD, karty graficzne, zasilacze, obudowy i laptopy. Specjalna promocja na sprzęt Lexar i Endorfy.

Nie przegap szansy na wyjątkowe, technologiczne prezenty dla siebie i bliskich. W x-komie właśnie ruszyła wielkanocna wyprzedaż, dzięki której możesz wyposażyć się w nowy sprzęt oszczędzając przy tym nawet do 54%. W ofercie znajdują się m.in. smartfony, laptopy, desktopy, smartwatche, komponenty i akcesoria, zatem z pewnością znajdziesz coś dla siebie. Odwiedź x-kom już dziś i zrób sobie świąteczny prezent. Aby skorzystać z promocji wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy: wielkanoc i dokończyć składanie zamówienia. Promocja obowiązuje do 24.03.2024 roku lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Wybrane produkty mają limit sztuk, które możesz kupić, w koszyku otrzymasz informację o maksymalnej liczbie sztuk.

Przecena: 549 → 399 złotych

Przecena: 369 → 329 złotych

Przecena: 6300 → 5400 złotych

Przecena: 2999 → 2549 złotych

Przecena: 2399 → 1899 złotych

Przecena: 749 → 595 złotych

Przecena: 199 → 169 złotych

Szukaj x-komowych Easter Eggów

Jednak powyższa promocja to nie wszystko, co x-kom przygotował z okazji zbliżającej się Wielkanocy. Sklep postawił tym razem dodatkowo na zabawę w szukanie x-komowych Easter Eggów, które będą ukryte w różnych kanałach x-komu. Warto wziąć udział w tych poszukiwaniach, bowiem znaleźć można produkty za 1 zł.

Sprzęt o wartości 2599 złotych

Sprzęt o wartości 4849 złotych

Sprzęt o wartości 1499 złotych

Promocja Endorfy Tech Weekend

Odkryj wyjątkową jakość i zasmakuj w nowych doznaniach z Endorfy. Sprawdź pełną ofertę promocyjną na produkty marki Endorfy i skorzystaj z atrakcyjnych cen. W promocyjnych cenach znajdziesz tam m.in. obudowy, chłodzenia i zasilacze do komputera, z to oczywiście nie wszystko. W tej ofercie ceny zostały obniżone nawet do 50 %.

Przecena: 249 → 189 złotych

Przecena: 249 → 169 złotych

Przecena: 359 → 239 złotych

Przecena: 499 → 309 złotych

Przecena: 499 → 349 złotych

Promocja Lexar

Kolejna promocja dotyczy produktów marki Lexar, gdzie rabaty sięgają do 20%. W ofercie znalazły się produkty, dzięki którym przyspieszysz swoją rozgrywkę oraz zachowasz wspomnienia na dłużej. Aby skorzystać z promocji wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy: lexar-20 i dokończyć składanie zamówienia. Promocja obowiązuje do 24.03.2024 roku lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami.

Przecena: 599 → 519 złotych

Przecena: 309 → 269 złotych

Przecena: 429 → 399 złotych

Polecaj i zarabiaj. Nowa odsłona programu SalesMaster

Zarabianie w internecie jest coraz popularniejsze, a programy afiliacyjne to świetne i proste rozwiązanie. SalesMaster działa w x-komie od dawna, ale właśnie pojawiła się nowa odsłona tego programu, dzięki czemu zarabianie staje się jeszcze prostsze. Przede wszystkim program SalesMasters x-kom został rozszerzony o sklep al.to. Wystarczy jedno konto SalesMasters, aby polecać produkty z obu sklepów. Nowa strona SalesMasters jest również ulepszona pod kątem urządzeń mobilnych. Dzięki temu polecanie produktów jest łatwiejsze.

Oprócz tego niezwykle ważną zmianą jest fakt, że w nowym SalesMasters raz wygenerowany link nie traci ważności. Jeśli prowadzisz bloga, kanał na YouTube lub wysyłasz link znajomemu – nie zastanawiasz się już, kiedy ktoś złoży zamówienie. Udostępniasz raz i zarabiasz bez ograniczeń. Jeśli chodzi o prowizję, stawki sięgają nawet kilkunastu procent, w zależności od kategorii produktu. Im więcej sprzedasz, tym więcej zarobisz.

Nowość Silver Monkey

Silver Monkey to marka, która zyskała już wielu zwolenników, ale nie spoczywa na laurach, cały czas poszerzając swoją ofertę o nowe produkty. Właśnie do jej asortymentu dołączyła kolejna nowość – lampki do monitora Silver Monkey Lightbar. To świetne rozwiązanie, jeśli wiele godzin spędzasz przed ekranem monitora lub laptopa. Lekka konstrukcja, prosty montaż, intuicyjne sterowanie – to wszystko składa się na poprawę Twojego komfortu podczas codziennej pracy.

Wybrane produkty AGD z cashbackiem do 300 zł

Planujesz zakup AGD do swojego domu? Dzięki tej promocji w sklepie al.to, możesz znacząco obniżyć koszty zakupu, otrzymując zwrot części wydanych pieniędzy. Jak to zrobić? To bardzo proste! Wybierz jeden ze sprzętów objęty promocją, zaloguj się na swoje konto i zaznacz wymagane zgody, a po zakupie wystaw opinię zaczynając od hasła #Promocja-Cashback. W ten prosty sposób możesz otrzymać aż do 300 zł zwrotu.

Kup procesor Intel z płytą główną Z600 lub Z700 i otrzymaj rabat do -20%

Kolejna okazja to promocja, w której można skorzystać z atrakcyjnego rabatu na zakup procesora Intel wraz z płytą główną Z600 lub Z700. Przy zakupie takiego zestawu można uzyskać do 20% rabatu. To świetna okazja, aby sporo zaoszczędzić kupując od razu te dwa kluczowe komponenty. Aby skorzystać z promocji wystarczy dodać do koszyka wybrany procesor Intel objęty promocją i płytę główną Z600 lub Z700, aktywować kod rabatowy: power-up i dokończyć składanie zamówienia. Promocja trwa do 30.03.2024 lub do wyczerpania zapasów.

