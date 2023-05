Nightdive Studios - szef twórców remake'u System Shock komentuje przejęcie przez Atari

W ostatnich miesiącach ogłoszono przejęcie studia Nightdive przez Atari. Amerykański deweloper jest znany między innymi w powstającego remake’u System Shock. Fuzja wywołała wiele wątpliwości wśród fanów firmy. Gracze obawiają się między innymi zmiany profilu działalności Nightdive i ciągle niepewnej sytuacji finansowej Atari. Prezes przejmowanego studia postanowił udzielić ostatnio wywiadu, w którym padły bardzo uspokajające zapewnienia.

CEO Nightdive, Stephen Kick, uspokaja, że przejęcie studia przez Atari nie wpłynie negatywnie na kierunek rozwoju firmy. Możemy liczyć na kolejne remastery klasycznych strzelanek.

Nightdive słynie oczywiście nie tylko z remake’u System Shock. Studio ma na koncie liczne remastery starszych gier. Wśród nich można wymienić takie pozycje, jak Quake, Blood czy Turok. Deweloper cieszy się dobrą opinią wśród graczy. Nie zmienił tego także nieudany remaster klasycznej przygodówki Blade Runner. Nic zatem dziwnego, że pojawiły się pewne obawy dotyczące przejęcia firmy przez Atari. W rozmowie z portalem GamesIndustry, prezes Nightdive - Stephen Kick - mówi, że krytyka jest niezasłużona i wynika z nieporozumienia. Nieprawdziwe według niego są stwierdzenia, że Nightdive związało swoje losy z tonącym okrętem. Argumentuje, że Atari jest obecnie na fali wznoszącej, a przejmowane studio ma stać się częścią wielkiego powrotu firmy na rynek gier komputerowych.

Prezes Atari, Wade Rosen, jest podobno fanem starszych tytułów, co ma być rzadkością w branży. To między innymi dzięki temu posiada cechy niezbędne do przywrócenia firmie dawnej świetności. Jak przekonuje Kick, współpraca pomiędzy Rosenem, a Nightdive nie zaczęła się w momencie przejęcia. Prezes Atari już wcześniej inwestował w amerykańskiego dewelopera, pomagając mu między innymi w pozyskiwaniu własności intelektualnej i rozbudowie zespołu. Po objęciu funkcji CEO miał pchnąć Atari z powrotem w kierunku gier.

Profil działalności Nightdive po przejęciu ma pozostać niezmieniony. Studio nadal zajmowało się będzie odświeżaniem klasycznych pozycji, przede wszystkim strzelanek z lat 90. i wczesnych 2000. Jak twierdzi Kick, Atari nie ma zamiaru zmieniać kursu, w którym podąża deweloper. Wręcz przeciwnie, może asystować w jego utrzymaniu, poprzez pomoc w zdobywaniu praw do odświeżenia kolejnych pozycji. O wiele większy wpływ na przyszłość Nightdive ma mieć potencjalny sukces lub porażka remake’u System Shock. To ma zdefiniować, czy firma ograniczać będzie się w przyszłości do bardziej skromnych remasterów, czy też zdecyduje się na kolejne pełnoprawne remake’i. CEO studia daje nadzieje nawet na powrót serii No One Lives Forever. Jak argumentuje, nawet to może być realne także dzięki partnerstwu z Atari.

Zapewnienia CEO studia brzmią bardzo uspokajająco, ale to dopiero przyszłość zweryfikuje, czy znajdą one potwierdzenie w rzeczywistości. Fani klasycznych shooterów powinni trzymać kciuki za taki obrót spraw, ponieważ Nightdive to jeden z tych deweloperów, którzy rozumieją, jak przygotowywać dobre remastery, bez znaczącej zmiany kierunku artystycznego oryginałów. Choć na wypowiedzi Stephena Kicka należy patrzeć z pewną rezerwą (raczej nie zdarza się, żeby prezes przejmowanej spółki krytykował transakcję), to dają one nadzieję na przyszłość. Ważne jest, żeby w toku przejęcia firmy nie zagubił się gdzieś duch studia, który można dostrzec w niemal każdej remasterowanej przez niego pozycji.

