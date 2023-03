Atari przejmuje twórców gry System Shock Remake. Nie jest to dobra wiadomość dla fanów klasycznych tytułów

Firma Atari czasy świetności ma bezsprzecznie dawno ze sobą. Przedsiębiorstwo ma na koncie szereg rozmaitych zawirowań, które sprawiają, że z pierwotną spółką łączy je głównie nazwa. Teraz dowiedzieliśmy się, że są poważne plany powrotu podmiotu na rynek gier. Proces ma odbyć się między innymi poprzez zakup studia Nightdive, znanego z odświeżania klasycznych tytułów, a także nadchodzącego remake’u System Shock.

Atari przejmie 100% udziałów Nightdive Studios. Cała transakcja może rodzić obawy o przyszłość, mających dobrą reputację wśród graczy, deweloperów System Shock Remake.

W wyniku zawartego porozumienia dojdzie do nabycia 100% udziałów Nightdive Studios. Atari stanie się zatem jego samodzielnym właścicielem. Dodatkowo w planach jest emisja obligacji o wartości 30 mln euro (konwertowalnych na udziały w spółce), które mają pomóc zabezpieczyć przyszłość firmy. Środki posłużą między innymi do refinansowania długu. Pokazuje to, że sytuacja Atari jest daleka od idealnej. Wątpliwe jest, żeby zakup Nightdive miał znaczący wpływ na jej poprawę. Przychody znajdującego się w Vancouver studia w 2022 roku wyniosły bowiem około 3 mln dolarów. Warto zaznaczyć, że Wade Rosen, obecny CEO Atari, miał już wcześniej mniejszościowe udziały w spółce. Oscylowały one w okolicach 13%. Pozostałe 87% należało do założycieli Nightdive.

Jest mało prawdopodobne, żeby przejęcie wszystkich udziałów przez francuski podmiot zaowocowało czymś pozytywnym dla graczy. Być może prace nad System Shock Remake zostaną wreszcie szczęśliwie doprowadzone do końca, ale trzeba przypomnieć, że Atari nie ma w ostatnim okresie żadnych znaczących sukcesów wydawniczych. Jest raczej znane ze sprzedaży posiadanych przez siebie marek innym firmom. Z drugiej strony, można poniekąd zrozumieć właścicieli studia, którzy otrzymają w wyniku całej transakcji majątek o wartości 10 mln dolarów z dodatkowymi premiami, jeśli wyniki dewelopera będą wystarczająco dobre w przyszłości. Nightdive Studios zasłynęło wśród graczy licznymi remasterami starszych gier, wśród których można wymienić przykładowo Quake, Blood, Shadow Man, PowerSlave Exhumed czy zapowiedziany na przyszłość System Shock 2.

Źródło: GlobeNewswire