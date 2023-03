Remake System Shock ponownie opóźniony, tym razem przed samą premierą. Studio tworzące grę lakonicznie wyjaśnia sytuacje

Oryginalny System Shock z 1994 roku był jednym z prekursorów gier w klimacie cyberpunku, którego atmosfera i historia zapadła graczom w pamięć na długie lata. Nic zatem dziwnego, że społeczność graczy czeka na remake tego tytułu w odświeżonej wersji graficznej. W marcu tego roku po prawie 29 latach od premiery miał ukazać się remake gry. Niestety, ale graczom pozostanie jeszcze trochę poczekać, gdyż ta została przesunięta dosłownie w ostatniej chwili.

System Shock Remake ponownie opóźniony, tym razem tuż przed pierwotną datą premierą gry w tym miesiącu. Nowa premiera została zaplanowana na 30 maja tego roku. Miejmy nadzieję, że ta nie ulegnie już zmianie.

Nightdive Studios 14 marca ogłosiło na swojej stronie Steam przesunięcie daty premiery, wykorzystując do tego "transmisję" Shodana (głównego antagonisty gry), który dzieli się z nami nową oficjalną datą premiery, którą ustanowiono na 30 maja tego roku. W komunikacie możemy przeczytać: "Mieliśmy nadzieję wprowadzić grę na rynek do końca marca, ale okazało się to poza naszym zasięgiem; w końcu jesteśmy tylko ludźmi (w przeciwieństwie do Shodana!)". Prawdopodobnie twórcy wersji remake nie zdążyli wprowadzić ostatnich poprawek lub tych okazało się zbyt wiele do zaaplikowania, aby wydać tytuł zgodnie z pierwotnym planem.

Niestety w dalszym ciągu nic nie wiemy o planach Nightdive Studios wobec premiery gry na inne platformy. Warto w tym miejscu dodać, że nowa wersja System Shocka wprowadzić ma całkowicie nową grafikę i nowe technologie, ale również wcześniej niewidzianych wrogów, ulepszenia w samej rozgrywce i całkowicie nowy system hakowania względem oryginału z 1994 roku. Zauważyć też można, że System Shock Remake może spodobać się fanom naszego polskiego Cyberpunka 2077 i powinien być doskonałą propozycją dla tych, którzy chcą przedłużyć zabawę w świecie mrocznej przyszłości. Miejmy nadzieję, że nowa data premiery wyczekiwanej wersji remake nie ulegnie już większym zmianą w nadchodzących miesiącach.

