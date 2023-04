QuakeCon wraca po trzech latach przerwy do rzeczywistego świata. Wydarzenie ma mieć jednak ograniczony charakter

Choć branża gier wideo sporo zyskała na obostrzeniach wprowadzonych w związku z pandemią koronawirusa, to nie można tego samego powiedzieć o powiązanych z nią wydarzeniach, które były organizowane w rzeczywistym świecie. Sytuacja ta dotknęła także coroczną imprezę QuakeCon. Od trzech lat odbywała się ona wyłącznie w sieci. Bethesda zapowiedziała powrót do tradycyjnej formy, ale tegoroczna edycja będzie miała ograniczony charakter.

Bethesda po trzyletniej przerwie powraca do organizacji w rzeczywistym świecie wydarzenia QuakeCon. Tegoroczna edycja będzie miała jednak ograniczony charakter. Zabraknie też możliwości wolnego wstępu.

Decyzja amerykańskiego wydawcy jest pójściem pod prąd trendom, które obowiązywały na przestrzeni ostatnich lat. Większość wydarzeń powiązanych z grami wideo przeniosła się do sieci, a niektóre z nich, jak chociażby tegoroczne E3, zostało całkowicie odwołane. Bethesda jednak nie zamierza rezygnować z tradycyjnej formy swojego QuakeCon’u. Oczywiście impreza ma nieco odmienny charakter niż tradycyjne targi branżowe i jest kierowana przede wszystkim do fanów gier wydawanych przez firmę, ze szczególnym uwzględnieniem produkcji id Software, ale mimo to należy docenić tę decyzję. Najnowsza edycja wydarzenia odbędzie się w Grapevine w Teksasie w dniach 10-13 sierpnia 2023 roku.

The @QuakeCon BYOC Returns!



We're back in person with #QuakeCon 2023. Join us in Texas this August 10-13 | Registration opens soon!



Visit https://t.co/G3zoTuiCh2 for details. pic.twitter.com/EEAe3R2sIZ — Bethesda (@bethesda) April 10, 2023

Niestety tegoroczna edycja QuakeCon’u będzie dosyć ograniczona. Zabraknie bowiem hal wystawowych i możliwości darmowego uczestnictwa. Nastąpi koncentracja na formule BYOC (Bring Your Own Computer), która zakłada udział w wydarzeniu osób z własnymi komputerami. Zostaną one połączone w gigantyczną sieć LAN, za pomocą której prowadzone będą rozgrywki wieloosobowe. Wiązało się to będzie z koniecznością wcześniejszej rejestracji i uiszczenia opłaty. Cena najtańszych biletów wynosi 75 dolarów. Za pakiet Elite trzeba zapłacić aż 400 dolarów.

Oczywiście całe wydarzenie nie sprowadzi się wyłącznie do LAN party. Planowane są rozmaite aktywności poboczne, spotkania z deweloperami i finał mistrzostw świata w Quake Champions. Szczegółowy harmonogram ma zostać zaprezentowany wkrótce. Z racji ograniczonej formuły, nie należy raczej spodziewać się ogłoszeń i pokazów dotyczących nowych tytułów Bethesdy, choć teoretycznie data wydarzenia sprzyja ewentualnej prezentacji gry Starfield. W przeszłości na QuakeCon można było zobaczyć na przykład przedpremierowe fragmenty rozgrywki ze Skyrima, więc kto wie, czy nie zostaniemy jednak jakoś zaskoczeni także tym razem. Całe wydarzenie ma być transmitowane na platformie Twitch.

