Microsoft podnosi ceny gier AAA. Za Starfield czy nową Forzę zapłacimy tyle, co za największe hity na PlayStation 5

Nie da się ukryć, że użytkowanie konsoli Sony PlayStation 5 w ostatecznym rozrachunku wychodzi drożej niż korzystanie z Xboksa Series X. Konsola Microsoftu nie tylko jest tańsza, ale oferuje także niezwykle przystępnego i bogatego w ofertę Game Passa, a i same gry AAA można nabyć w znaczie niższej cenie. Wygląda jednak na to, że lepiej już nie będzie, ponieważ także Microsoft jest teraz zmuszony podnieść ceny. Póki co zapowiedziano, że nowe hitowe tytuły podrożeją o 10 dolarów.

Za przyszłoroczne hity na Xboksa trzeba będzie zapłacić ponad 300 zł, a więc tyle, ile np. za God of Wara Ragnarök na PlayStation 5. Dla wielu subskrybentów Game Passa informacja o wyższych cenach gier Microsoftu będzie raczej bez znaczenia, ale niewykluczone, że gigant szykuje także kolejne podwyżki.

Wydaje się, że wszystko wyjaśnia oficjalne oświadczenie Microsoftu w tej sprawie, które brzmi następująco: "Wstrzymaliśmy podwyżki cen do końca wakacji, aby rodziny mogły cieszyć się grami. Od 2023 roku nasze nowe, pełnopłatne gry nowej generacji, takie jak Forza Motorsport, Redfall i Starfield, będą dostępne w cenie 69,99 USD na wszystkich platformach (aktualnie 59,99 USD - przyp. red.). Cena ta odzwierciedla zawartość, skalę i złożoność techniczną tych tytułów. Podobnie jak w przypadku wszystkich gier opracowanych przez nasze zespoły w Xbox, będą one również dostępne w Game Pass tego samego dnia, w którym zostaną wydane."

To oznacza, że za przyszłoroczne hity na Xboksa trzeba będzie zapłacić ponad 300 zł, a więc tyle, ile np. za God of Wara Ragnarök na PlayStation 5. Warto dodać, że Sony oferuje swoje tytuły AAA w cenach od 49,99 do 69,99 USD, jednak gry lądują w PlayStation Plus dopiero po wielu miesiącach od premiery. Dla wielu subskrybentów Game Passa informacja o wyższych cenach gier Microsoftu będzie więc bez znaczenia, ale niewykluczone, że gigant szykuje także kolejne podwyżki. Warto przypomnieć słowa Phila Spencera (CEO Microsoft Gaming) z października tego roku: "Utrzymaliśmy ceny naszej konsoli, utrzymaliśmy ceny gier i naszej subskrypcji. Nie sądzę jednak, że będziemy w stanie to robić w nieskończoność".

Źródło: The Verge