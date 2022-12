LEGO Star Wars: The Skywalker Saga już za kilka dni zadebiutuje w usługach Xbox Game Pass oraz PC Game Pass

Kilka miesięcy temu na rynku zadebiutowała gra LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, która w skrócony sposób prezentuje najważniejsze wydarzenia ze wszystkich dziewięciu, filmowych epizodów Sagi Skywalkerów. Gra okazała się być bardzo udanym tytułem skierowanym zarówno do młodszego i jak i nieco starszego odbiorcy. Jeśli są tutaj osoby, które jeszcze nie zdecydowały się na zakup, a posiadają subskrypcję Xbox Game Pass lub PC Game Pass, to nowe ogłoszenie Microsoftu będzie idealną okazją do nadrobienia produkcji.

Microsoft potwierdził wiadomość, iż już 6 grudnia w Mikołajki do abonamentu Xbox Game Pass oraz PC Game Pass zostanie włączona gra LEGO Star Wars: The Skywalker Saga. Dostęp do produkcji będzie możliwy również za pośrednictwem chmury (Cloud). Produkcja studia przygotowana przez Traveller’s Tales / TT Games oferuje dziewięć różnorodnych przygód, po jednej na każdy filmowy epizod Gwiezdnych Wojen. Gra zajmie około 15 do 20 godzin jeśli skupimy się wyłącznie na wątku fabularnym, jeśli jednak zechcemy zrobić wszystko co tytuł ma do zaoferowania, wówczas spędzimy przed ekranem 3-4 razy więcej czasu.

W pierwszej połowie grudnia posiadacze subskrypcji Game Pass mogą liczyć również na takie tytuły jak np. Hot Wheels Unleashed (Xbox, PC, chmura), The Walking Dead: The Final Season (Xbox, PC, chmura) czy High on Life (również konsole plus komputery plus dostęp z poziomu chmury). Microsoft dodatkowo potwierdził jeden z tytułów jaki pojawi się w usłudze w przyszłym miesiącu. W styczniu (a dokładniej 20 stycznia) możemy liczyć m.in. na Monster Hunter Rise, który w tym samym dniu zadebiutuje na konsolach Xbox Series, Xbox One, PlayStation 4 oraz PlayStation 5.

Źródło: Microsoft