Starfield wreszcie z datą premiery, zaś latem otrzymamy dłuższy pokaz wyczekiwanej gry studia Bethesda

Jak można było przewidywać, pomimo wcześniejszego już przekładania flagowy tytuł od Bethesda Game Studios nie zawita do nas w pierwszej połowie tego roku. W tym przypadku jednak mimo wszystko wydaje się, że już lepiej zaczekać trochę dłużej. W końcu techniczne problemy tej firmy przeszły już dawno do legend, a wszelkie dotychczasowe materiały wskazywały ogrom przedsięwzięcia. Ale wygląda na to, że wiemy już przynajmniej, kiedy się pojawi na rynku.

Starfield nareszcie dostał dokładną datę premiery: 6 września, pojawiając się trochę później niż wskazywano. Nieco wcześniej z kolei mamy otrzymać naprawdę duży wgląd w szykujący się hit na letnim pokazie.

Najnowszy materiał w zasadzie nie dodaje żadnych ciekawszych spojrzeń na grę - bo i nie taki był uprzedni zamysł jego wypuszczenia. Najważniejsze jest to, że będziemy mogli wyruszyć jako kosmiczni podróżnicy 6 września 2023 roku. Oznacza to, że zespół deweloperów będzie miał jeszcze trochę czasu na porządne dopracowanie swojej gry. Na wideo pojawia się także sam Todd Howard, zapewniając o tym, że ekipa Bethesdy jest równie podekscytowana produkcją, co gracze, zapewniając pełne oddanie projektowi i siłą rzeczy pompując spory już balonik.

Bardzo nierówne poczynania firmy skłaniają do podchodzenia do wszelakich zapewnień z bezpieczną rezerwą. Wszak ostatnie projekty - z Fallout 76 na czele - nie miały startu, który można by określić jako bezkolizyjny, a o niespełnionych obietnicach Howarda nie bez przyczyny krążyły w swoim czasie memy. Starfield zaś ma być przecież projektem większym nawet od takich kolosów jak Skyrim. Ponad 1000 planet możliwych do odwiedzenia mówi samo za siebie. Na pewno powinniśmy wiedzieć znacznie więcej, gdy 11 czerwca otrzymamy bardzo szczegółową prezentację zbliżającej się gry - na specjalnym evencie o nazwie Starfield Direct.

Źródło: Youtube