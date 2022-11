Netflix pracuje nad wysokobudżetową (AAA) strzelanką. Przemawia za tym oferta pracy streamingowego giganta

Netflix swoje pierwsze publiczne zainteresowanie gamedevem przejawił w połowie 2019 r. Wtedy to do sieci przedostały się wieści o tym, jakoby platforma VOD chciała sama realizować produkcje growe. I rzeczywiście, nie trzeba było długo czekać, a w repozytorium Netfliksa pojawiły się pierwsze gry. Trzeba jednak przyznać, że ich kaliber był dość... nieznaczny. Jednak wszystko może się już wkrótce zmienić, jako że Netflix planuje najprawdopodobniej wejść w gry Triple-A.

Na stronie Netfliksa pojawiła się oferta pracy, która sugeruje, że streamingowy gigant bierze się za produkcję shootera klasy AAA.

Netflix planuje najwyraźniej prace nad swoją pierwszą grą wysokobudżetową (AAA), dzięki której reszta świata przestałaby się wreszcie nabijać z działu Netflix Gaming ;). Bądź co bądź dotychczasowe growe produkcje streamingowego giganta to w zasadzie proste tytuły mobilne. Na stronie Netfliksa, dokładniej w sekcji Jobs, pojawiła się mianowicie oferta pracy, w której to poszukiwany jest dyrektor ds. gier, mający duże doświadczenie w Unreal Engine oraz w pracy przy pierwszo- bądź trzecioosobowych strzelankach.

Wnikając w ofertę nieco mocniej można też wywnioskować, że gra będzie pozbawiona nielubianych przez graczy mikrotransakcji, jednak nie każdemu spodoba się wzmianka o tym, że idealny kandydat powinien mieć też doświadczenie w "systemach społecznościowych, zarówno kooperacyjnych, jak i konkurencyjnych". W ofercie nie wspomina się też nic o osobie, która potrafiłaby przygotować bogatą fabułę, odważę się więc zgadnąć, że pierwszym shooterem AAA od Netfliksa będzie nic innego jak produkcja multiplayerowa.

Źródło: Netflix