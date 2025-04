Netflix planuje osiągnąć wycenę 1 biliona dolarów do 2030 roku. Ambitne cele i strategia rozwoju poza streamingiem

Współczesne firmy technologiczne i medialne muszą stale dostosowywać się do zmieniającego się otoczenia rynkowego, a także do oczekiwań odbiorców. Rozwój usług cyfrowych, nowe modele biznesowe, jak również ekspansja na kolejne rynki stają się podstawą strategii liderów branży. Ambitne cele stawiane przez globalne marki pokazują, że przyszłość rozrywki i technologii będzie kształtowana przez innowacje i odważne decyzje dotyczące kierunku ich rozwoju.

Wierzymy, że istnieje ścieżka do osiągnięcia wyceny 1 biliona dolarów, jeśli będziemy konsekwentnie realizować nasze cele – Ted Sarandos.

Podczas Światowego Szczytu Gospodarczego Semafor w 2025 roku, współdyrektor generalny Netflix, Ted Sarandos, ujawnił ambitny cel firmy, czyli osiągnięcie wyceny 1 biliona dolarów do 2030 roku. Sarandos podkreślił, że kluczem do realizacji tego celu jest konsekwentne wdrażanie strategii rozwoju, która obejmuje nie tylko streaming, ale także nowe obszary działalności. Wśród nich znajdują się inicjatywy takie jak „Netflix House”, czyli przestrzenie łączące doświadczenia kulinarne, zakupy i wydarzenia na żywo, które mają na celu zwiększenie zaangażowania użytkowników i dywersyfikację przychodów. Dodatkowo, firma planuje rozwijać ofertę reklamową, a także inwestować w nowe formaty treści, takie jak podcasty wideo. Ma to przyciągnąć nowych odbiorców i zwiększyć lojalność obecnych subskrybentów.

Wyniki finansowe Netflix za pierwszy kwartał 2025 roku przekroczyły oczekiwania analityków, z przychodami na poziomie 10,54 miliarda dolarów i zyskiem operacyjnym wynoszącym 3,3 miliarda dolarów. Firma zrezygnowała z podawania kwartalnych danych o liczbie subskrybentów, koncentrując się na innych wskaźnikach sukcesu, takich jak przychody z reklam i nowe inicjatywy biznesowe. Sarandos zaznaczył, że choć cel osiągnięcia wyceny 1 biliona dolarów jest ambitny, to firma ma jasno określoną ścieżkę do jego realizacji, bazującą na innowacjach, ekspansji i dostosowywaniu się do zmieniających się potrzeb rynku.

