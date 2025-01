Netflix ma szansę stać się darmową platformą VOD na wybranych rynkach. Firma rozważa taką opcję ze względu na zysk z reklam

Serwisy streamingowe, które oferują użytkownikom dostęp do filmów i seriali, wraz z upływem lat znacząco zmieniły swoje oblicze. Początkowo jedna opłata uprawniała subskrybentów do skorzystania z całej biblioteki. Z czasem pojawiły się nowe plany, które były tańsze, jednak abonenci musieli liczyć się z reklamami. Netflix rozważa obecnie udostępnienie swojej usługi za darmo na wybranych rynkach, jednak użytkownicy spotkają się ze wspomnianymi treściami marketingowymi.

Najpopularniejsza platforma VOD, z której każdego miesiąca korzysta średnio 40 mln użytkowników, może być wkrótce oferowana za darmo na wybranych rynkach. Netflix rozważa ten pomysł, aby pozyskać nowych subskrybentów.

Aktualnie plany z reklamami w popularnych usługach cieszą się sporym zainteresowaniem. Dla właścicieli wielu platform są to dodatkowe pieniądze, które pomagają w utrzymywaniu i rozwijaniu danych rozwiązań. Na tym polu najlepiej wypada Google z serwisem YouTube, który generuje ogromne przychody ze względu na reklamy. Nic dziwnego, że wkradły się one również do serwisów streamingowych pokroju Disney+, czy też Prime Video (choć jeszcze nie w Polsce) - w tym drugim przypadku aż 75% użytkowników postanowiło pozostać przy planie z reklamami, zamiast dopłacić do tego, w którym się nie pojawiają. Mimo że Netflix jest dużym graczem na scenie platform VOD, to w branży reklamowej nadal raczkuje. Gigant streamingowy chce zwiększyć swój udział w tej dziedzinie oraz powiększyć grono subskrybentów, więc rozważa wprowadzenie nowego planu.

Nowość miałaby obowiązywać na określonych rynkach w Europie i Azji, natomiast nie w USA, gdyż tam baza abonentów jest wystarczająco duża. Użytkownicy wybranych krajów mogliby więc korzystać z usługi zupełnie za darmo, a swoistą opłatą byłaby obecność reklam. Netflix wprowadził taki plan w Kenii we wrześniu 2021 roku i kontynuował swój eksperyment aż do października 2023 roku, kiedy to możliwość bezpłatnego korzystania z platformy została wycofana. Wiemy jednak, że są to tylko rozważania, więc nie ma pewności, czy darmowy dostęp zostanie ostatecznie wprowadzony. Natomiast taki ruch przełożyłby się na zwiększenie zysków dla Netflixa, ponieważ oglądalność reklam siłą rzeczy by wzrosła. Niebawem się przekonamy, czy firma zdecydowała się na podjęcie jakichkolwiek działań, czy postanowiła stosować jedynie okresowe podwyżki abonamentu.



W drugiej połowie 2021 roku darmowy Netflix został wprowadzony dla użytkowników z Kenii.

Źródło: Bloomberg