Po co oglądać nudne seriale, jeśli można stworzyć własny? Showrunner chce stać się Netflixem nowej generacji

Decydując się na obejrzenie serialu na jednej z popularnych platform VOD, dość często odniesiemy wrażenie, że fabuła była "pisana na kolanie", a całość jest dosłownie żenująca. Wraz z rozwojem AI zyskujemy jednak nowe możliwości, które mogą odmienić ten obraz sytuacji. Już wkrótce to my będziemy ustalać, jak potoczy się fabuła w serialach. Nadchodzi nowość, dzięki której ta wizja ma szansę się urzeczywistnić, a jest nią tytułowa platforma Showrunner.

Nowa platforma Showrunner ma zamiar stać się następnym Netflixem dla branży rozrywkowej. Zamiast przeglądać setki miernych treści, to my będziemy tworzyć odcinki seriali i to przy pomocy opisów tekstowych.

Generowanie materiałów wideo z opisów tekstowych jeszcze jakiś czas temu wydawało się pieśnią przyszłości, a jednak powoli wizja tworzenia własnych filmów i seriali zaczyna się urzeczywistniać. Modele AI radzą sobie z tym zadaniem coraz lepiej, co w ostatnim czasie potwierdziła choćby Sora od OpenAI. Tym razem za rewolucję (choć to się jeszcze okaże) chce odpowiadać startup Fable Studio, który niebawem będzie oferował platformę Showrunner. Wszystkie treści, jakie się w niej znajdą, będą tworzone przez autorski model AI. Co jednak najważniejsze, to właśnie użytkownicy będą mogli decydować, jak potoczą się losy bohaterów, ponieważ otrzymają możliwość tworzenia własnych odcinków (kontrolowanie dialogów, zachowań postaci, czy też samych ujęć kamery) przy pomocy opisów tekstowych. Wcielą się więc w rolę reżyserów, a nie tylko biernych widzów.

Seriale na platformie Showrunner wspierane są przez tworzoną symulację całego uniwersum (Sim Francisco), w którym rozgrywa się akcja (tak jak to miało miejsce w wygenerowanych, pokazowych odcinkach serialu South Park). Pierwszym programem jest Exit Valley - mamy do czynienia z satyrą na temat znanych osób w branży technologicznej, gdzie styl wizualny jest bardzo znajomy. Kilka odcinków jest już dostępnych na platformie, która jeszcze nie wystartowała. Inną produkcją jest horror w stylu anime o nazwie Ikiru Shinu. Platforma zaoferuje początkowo seriale wyłącznie w kreskówkowym lub animowanym stylu, ponieważ te bardziej realistyczne nie są jeszcze osiągalne. Obecnie można się zapisać na listę oczekujących (jesteśmy w stanie przyspieszyć cały proces przez wypełnienie ankiety na stronie), aby otrzymać wczesny dostęp do omawianych funkcji. Co dość ciekawe, tworzone przez ochotników materiały mogą trafić do finalnych wersji seriali, a startup nagrodzi takie osoby pieniężnie. Już niebawem cała branża filmowa może się zmienić nie do poznania i choć obecnie wydaje się to dość daleką wizją, to wszystko wskazuje na to, że jesteśmy całkiem blisko rewolucji.

Announcing our paper on Generative TV & Showrunner Agents!



Create episodes of TV shows with a prompt - SHOW-1 will write, animate, direct, voice, edit for you.



We used South Park FOR RESEARCH ONLY - we won't be releasing ability to make your own South Park episodes -not our IP! pic.twitter.com/6P2WQd8SvY — The Simulation (@fablesimulation) July 18, 2023

Źródło: The Hollywood Reporter