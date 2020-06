Netflix: filmowe i serialowe premiery na 22 - 28 czerwca 2020

Z każdym tygodniem na Netfliksie przybywa premier. Choć nie zawsze należy liczyć jedynie na świeże kinowe tytuły, to platforma przynosi często sporo sprawdzonych hitów oraz własnych ciekawych produkcji (często, nie znaczy niestety zawsze). Przyznać jednak trzeba, że Netflix wciąż budzi zainteresowanie, podobnie jak niniejsza cotygodniowa lista. Jak co tydzień sprawdzamy więc, co też bardziej lub mniej ciekawego pojawi się w serwisie. Licząc także na czytelników PurePC zachęcam do dzielenia się w komentarzach tytułami ciekawych produkcji, które zdołaliście obejrzeć ostatnio zarówno na Netfliksie, jak i na platformach konkurencyjnych. Prócz kilku wybranych, dobrze rokujących tytułów, na końcu newsa znajdziecie również listę skrótową, dotyczącą wszystkich premier w nowym tygodniu.

Dark: Sezon 3

Opis: Zaginione dziecko zmusza cztery rodziny do gorączkowego poszukiwania odpowiedzi. Pogoń za prawdą ujawnia szokujące, skrywane od pokoleń tajemnice.

Występują: Louis Hofmann, Oliver Masucci, Jördis Triebel

Światowa data premiery: 27 czerwca 2020

W Netflix od: 27 czerwca 2020

Tytuł oryginalny: Dark

Gatunek: Sci-Fi, Dreszczowiec

Kraj produkcji: Niemcy

Ocena na portalu IMDb: 8,8

Ocena na portalu Filmweb: 8,3

Znaki: Sezon 2

Opis: Morderstwo młodej kobiety przypomina nierozwiązaną sprawę sprzed dziesięciu lat. Nowy komendant policji musi przerwać ciszę wiszącą nad miasteczkiem w Górach Sowich.

Występują: Andrzej Konopka, Helena Sujecka, Piotr Trojan

Światowa data premiery: 7 kwietnia 2020

W Netflix od: 26 czerwca 2020

Tytuł oryginalny: Znaki

Gatunek: Kryminał, Thriller

Kraj produkcji: Polska

Ocena na portalu IMDb: 6,5

Ocena na portalu Filmweb: 6,7

Nikt nie wie, że tu jestem (Nadie sabe que estoy aquí)

Opis: Były dziecięcy gwiazdor piosenki zostaje odludkiem pielęgnującym swoją traumę i gniew. W końcu jednak znajduje się kobieta gotowa naprawdę go wysłuchać.

Występują: Jorge García, Millaray Lobos, Luis Gnecco

Światowa data premiery: 24 czerwca 2020

W Netflix od: 24 czerwca 2020

Tytuł oryginalny: Nadie sabe que estoy aquí

Gatunek: Dramat, Muzyczny

Kraj produkcji: Chile

Ocena na portalu IMDb: Jeszcze brak

Ocena na portalu Filmweb: Jeszcze brak

Niezłomny: Droga do odkupienia (Unbroken: Path to Redemption)

Opis: Nawiedzany koszmarami Louie poznaje Cynthię, z która się żeni. Dążenie jego do zemsty pogrąża jednak ich małżeństwo i stawia parę na granicy rozwodu.

Występują: Samuel Hunt, Merritt Patterson, Bobby Campo

Światowa data premiery: 14 września 2018

W Netflix od: 24 czerwca 2020

Tytuł oryginalny: Unbroken: Path to Redemption

Gatunek: Biograficzny, Dramat

Kraj produkcji: USA

Ocena na portalu IMDb: 5,8

Ocena na portalu Filmweb: 5,5

Bulbbul

Opis: Tajemnicza kobieta, wydana za mąż w młodym wieku, prowadzi dom, dławiąc w sobie bolesne wspomnienia. Aż pewnego dnia w jej wiosce dochodzi do nadnaturalnych zbrodni.

Występują: Tripti Dimri, Avinash Tiwary, Rahul Bose

Światowa data premiery: 24 czerwca 2020

W Netflix od: 24 czerwca 2020

Tytuł oryginalny: Bulbbul

Gatunek: Horror

Kraj produkcji: Indie

Ocena na portalu IMDb: Jeszcze brak

Ocena na portalu Filmweb: Jeszcze brak

Pełna lista premier Netflix w dniach 22 - 28 czerwca 2020:

22 czerwca 2020:

Full House



23 czerwca 2020:

Eric Andre: Legalize Everything



24 czerwca 2020:

Obłędne pyszności

Niezłomny: Droga do odkupienia

Nikt nie wie, że tu jestem

Athlete A: Sport w cieniu skandalu

Bulbbul



26 czerwca 2020:

Szkoła marzeń

Szkoła marzeń 2

Nice Guy

Kochaj i żyj

Eurovision Song Contest: Historia zespołu Fire Saga

Sportowy świat

Znaki: Sezon 2

Śmieszno-mroczne filmy: Sezon 2



27 czerwca 2020:

Dark: Sezon 3



28 czerwca 2020:

Helikopter w ogniu

Patriot Act with Hasan Minhaj: Volume 6



