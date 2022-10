Need for Speed Unbound - poznaliśmy wymagania sprzętowe gry na PC. Na konsolach pogramy w 4K i 60 FPS

Wczoraj firma Electronic Arts zaprezentowała pierwszy zwiastun wyścigowej gry Need for Speed Unbound. O produkcji słyszeliśmy już od wielu miesięcy, jednak w niektóre informacje (jak chociażby kreskówkowe elementy pojawiające się na ekranie) nie chcieliśmy zbytnio wierzyć. Pierwsza zapowiedź gry jednak potwierdziła dość niestandardowe podejście do tematu (graffiti, elementy kreskówkowe łączące się z bardziej realistycznym otoczeniem). Need for Speed Unbound pojawi się 2 grudnia na rynku, ale już teraz poznaliśmy wymagania sprzętowe dla komputerowej wersji. Na szczęście nie jest źle.

Poznaliśmy wymagania sprzętowe Need for Speed Unbound. Mimo że gra wychodzi tylko na obecną generację, tytuł nie straszy przesadnie wysokimi zaleceniami dotyczącymi posiadanego PC.

Podobnie jak w przypadku odrestaurowanego Dead Space Remake, tak również w wymaganiach Need for Speed Unbound widnieją 6-rdzeniowe procesory: Intel Core i5-8600 oraz AMD Ryzen 5 2600. Gra ma jednak bardzo niskie wymagania dla kart graficznych: w wymaganiach minimalnych znajdziemy modele NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti oraz AMD Radeon RX 570. W przypadku rekomendowanych zaleceń jest to już GeForce RTX 2070 oraz Radeon RX 5700. Need for Speed Unbound wykorzystuje również niskopoziomowe API DirectX 12.

Minimalne wymagania Rekomendowane wymagania Procesor Intel Core i5-8600

AMD Ryzen 5 2600 Intel Core i7-8700

AMD Ryzen 5 3600 Pamięć RAM 8 GB 16 GB Karta graficzna NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti

AMD Radeon RX 570 NVIDIA GeForce RTX 2070

AMD Radeon RX 5700 Dysk 50 GB 50 GB API DirectX 12 DirectX 12 System Windows 10 64-bit Windows 10 64-bit

Electronic Arts potwierdziło również kilka dodatkowych szczegółów związanych z komputerową wersją. Wiemy, że na pewno nie zabraknie wsparcia dla HDR10, czyli szerokiej rozpiętości tonalnej z wykorzystaniem podstawowej normy. Użytkownicy kart NVIDIA GeForce RTX będą mogli dodatkowo skorzystać z techniki DLSS. Z kolei konsolowi gracze posiadający PlayStation 5 oraz Xbox Series X będą mogli liczyć na rozgrywkę w rozdzielczości 4K (natywnej) i przy 60 klatkach na sekundę. Dla Xbox Series S będzie to rozdzielczość 1280p i w 60 FPS. Gra na PC kosztuje 299 złotych (wersja podstawowa) lub 349 złotych (Deluxe). Na konsolach jest to odpowiednio 349 i 389 złotych.

