Dead Space - poznaliśmy wymagania sprzętowe wyczekiwanego remake'a. Nie obędzie się bez 6-rdzeniowego procesora i 16 GB RAM

Remake Dead Space'a to obecnie jedna z najbardziej wyczekiwanych gier akcji. Dotychczas udostępnione trailery i screeny robią spore wrażenie, w czym duża zasługa świetnej oprawy audiowizualnej. Gracze mają jednak pełne prawo obawiać się wysokich wymagań sprzętowych gry na PC. Czy potrzebny będzie więc drogi gamingowy pecet do udźwignięcia nowego tytułu studia Motive? Cóż, na to pytanie można odpowiedzieć dwojako...

W wymaganiach sprzętowych na platformie Steam widzimy dosyć wydajne, choć coraz bardziej powszechne komponenty. Mówiąc krótko, nie ma tragedii, choć niektórzy będą musieli zdecydować się na upgrade peceta.

W opublikowanych wymaganiach sprzętowych na platformie Steam widzimy dosyć wydajne, choć coraz bardziej powszechne komponenty. Wygląda na to, że niezbędny będzie 6-rdzeniowy procesor i aż 16 GB RAM. Co więcej, lepiej nie podchodzić bez grafiki o wydajności GeForce'a GTX 1070 czy Radeona RX 5700. Zalecana konfiguracja obejmuje podzespoły z jeszcze wyższej półki, jak np. Radeon RX 6700 XT. Szczegóły znajdziecie w poniższej tabelce.

Minimalne wymagania Zalecane wymagania OS Windows 10 64-bit Procesor AMD Ryzen 5 2600X lub Intel Core i5-8600 AMD Ryzen 5 5600X lub Intel Core i5-11600K RAM 16 GB Karta graficzna AMD Radeon RX 5700 lub NVIDIA GeForce GTX 1070 AMD Radeon RX 6700 XT lub NVIDIA GeForce RTX 2070 Sieć Szerokopasmowe połączenie internetowe HDD 50 GB DirectX wersja 12

Mówiąc krótko, nie ma tragedii, choć niektórzy będą musieli zdecydować się na upgrade peceta. Podobne wymagania przewinęły się przez sieć już na początku września, jednak wtedy nie sądziliśmy, że 16 GB RAM będzie wręcz obowiązkowe do uruchomienia nowego Dead Space'a. Możliwe jednak, że gra będzie płynna także na słabszych konfiguracjach - wszystko zależy od ostatecznej optymalizacji produkcji. Przypominamy, że gra ukaże się 27 stycznia 2023 roku na PC, Xboksach Series X|S i PlayStation 5. Mimo różnych pogłosek nic nie wskazuje na debiut Dead Space'a na konsolach poprzedniej generacji.

Źródło: Steam