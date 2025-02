NASA publikuje kolejne, fenomenalne zdjęcia Jowisza. Cały wszechświat to dosłownie istne arcydzieło

Cały wszechświat jest doprawdy niesamowity. Wiemy o istnieniu przynajmniej 100 mld galaktyk, choć szacuje się, że ich liczba może wynosić nawet bilion - warto podkreślić, że mówimy tu tylko o skrawku, który możemy zaobserwować przy użyciu specjalnych teleskopów. Już te wartości są tak gigantyczne, że niemal nie sposób ich sobie wyobrazić. Tylko w naszej galaktyce zwanej Drogą Mleczną prawdopodobnie znajduje się od 200 do 400 mld gwiazd (i przynajmniej tyle samo planet), a łącznie może ich być od 10 tryliardów do 1 kwadryliona (1 000 000 000 000 000 000 000 000). Dziś zajmiemy się jednak tematem jednej z planet, którą zdążyliśmy już trochę poznać, odkąd człowiek zaczął eksplorować kosmos. Mowa o 5 pozycji od Słońca w naszym Układzie Słonecznym, czyli Jowiszu.

W Internecie pojawiły się nowe zdjęcia Jowisza, za które odpowiada NASA. Ta największa planeta w naszym Układzie Słonecznym znajduje się pod stałą obserwacją dzięki sondzie kosmicznej Juno, która krąży na jej orbicie.



Jupiter PJ 66 27 (NASA / JPL / SwRI / MSSS / Gerald Eichstädt / Thomas Thomopoulos)

Jowisz nazywany jest gazowym olbrzymem, wszak masa tej największej planety w Układzie Słonecznym jest 318 razy większa od masy Ziemi, a przy tym składa się ona głównie z wodoru i w mniejszej mierze z helu oraz innych pierwiastków. Jest on naturalnym obrońcą naszej planety przez swoje wyjątkowo silne pole grawitacyjne, które powoduje zmianę toru lotu pędzących w kosmosie obiektów lub pochłonięcie ich. Dzięki temu w nasz dom uderza ok. 10 tys. razy mniej obiektów niż gdyby nie było go w pobliżu. Jego cecha charakterystyczna to antycyklon zwany Wielką Czerwoną Plamą, który istnieje co najmniej od 1664 roku (wtedy prawdopodobnie zaobserwował go fizyk Robert Hooke).

Jupiter PJ 66 25 (NASA / JPL / SwRI / MSSS / Gerald Eichstädt / Thomas Thomopoulos)

Jowisz ma cztery większe i 91 mniejszych księżyców (a przynajmniej o tylu wiemy). Wiatr, a dokładniej jego podmuchy, mogą na nim osiągać wartość nawet 1500 km/h. Tak jak Saturn planeta ma swoje pierścienie, choć te nie składają się z lodu, a z pyłu. Ciekawe jest także to, że Jowisz obraca się wokół własnej osi w niespełna dziesięć godzin. Aktualnie na orbicie okołobiegunowej od lipca 2016 roku znajduje się sonda Juno, która została wystrzelona w sierpniu 2011 roku i ma za zadanie badać tę niezwykłą planetę w ramach misji NASA o tej samej nazwie (do września 2025 roku będzie analizować otoczenie planety, niektóre jej pierścienie oraz trzy z czterech dużych księżyców). Zdjęcia w tym materiale zostały uchwycone właśnie dzięki niej. Zarówno Jowisz, Ziemia, jak i cały wszechświat, są niewiarygodnie złożone i świadczą o tym, że za całym projektem musi stać niesamowity Autor.



PJ65 Jupiter Image Collage, Exaggerated Color/Contrast (NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Brian Swift)



JUPITER | PJ66 Folded Filamentary Region (NASA / SwRI / MSSS / Jackie Branc)



JUPITER | PJ66 Jet N5 (NASA / SwRI / MSSS / Jackie Branc)



Sonda kosmiczna Juno

Źródło: NASA, Wikipedia