MSI Optix G27C5 - Zakrzywiony, 27-calowy monitor VA 165 Hz

Rynek sprzętu dla graczy jest długi i szeroki, a konsumenci mają w czym wybierać. Jednak kilka marek zdecydowanie tutaj dominuje - Razer, Corsair, ASUS czy MSI to jedne z największych firm. Dzisiaj skupimy się na ostatniej z wymienionych, bowiem Tajwańczycy przygotowali nowy monitor gamingowy. Mowa o 27-calowym modelu MSI Optix G27C5, który cechuje się zakrzywieniem 1500R. Matryca typu VA od Samsunga oferuje co prawda tylko rozdzielczość Full HD, ale za to cechuje się bardzo niskim czasem reakcji i wysoką częstotliwością odświeżania. Dodatkowo nie zabrakło wsparcia dla AMD FreeSync, a wszystko w całkiem znośnej cenie jak na sprzęt od znanej marki dedykowany graczom.

MSI Optix G27C5 ma zastąpić model MSI Optix G27C4. Tym samym podejrzewać możemy, że cena będzie wynosić nieco ponad 1099 złotych.

MSI Optix G27C5 to zakrzywiony, 27-calowy monitor o wymiarach 611,5 x 219,6 x 456,6 milimetrów i wadze około 4,6 kilograma. Zastosowano tutaj matrycę typu VA od Samsunga o rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli, częstotliwości odświeżania 165 Hz i czasie reakcji (GtG) wynoszącym 1 milisekundę. Maksymalna jasność to 250 nitów, typowy kontrast to 3000:1, a deklarowane pokrycie palety sRGB wynosi 113% oraz 90% dla DCI-P3. Wisienką na torcie jest wsparcie technologii AMD FreeSync, redukcja światła niebieskiego oraz migotania obrazu.

Tajwański monitor posiada na panelu I/O dwa porty HDMI 1.4b, jeden DisplayPort 1.2a (wymagane do obsługi 165 Hz) oraz jedno złącze słuchawkowe. Ekran nie oferuje regulacji wysokości lub wsparcia dla zestawów montażowych VESA, jednak można go odchylać o -5° do + 20°. Sugerowana cena MSI Optix G27C5 nie została zdradzona, ale spokojnie można założyć, że będzie to nieco więcej niż poprzedni model w postaci MSI Optix G27C4, który obecnie kosztuje w Polsce około 1099 złotych. Tym samym może być to ciekawa propozycja dla graczy, zarówno lubujących się w tytułach AAA, jak i dynamicznych grach sieciowych.

Źródło: MSI