MSI Modern 14 z AMD Ryzen serii 4000 oficjalnie zaprezentowany

Kilka dni temu opublikowaliśmy test ultrabooków Acer Swift 3, wyposażonych w niskonapięciowe procesory AMD Ryzen 5 4500U oraz AMD Ryzen 7 4700U - nowe układy APU Renoir okazały się całkiem wydajnym kawałkiem krzemu, który bez problemu może rywalizować z topowymi procesorami 10 generacji Intel Ice Lake-U oraz Comet Lake-U. W międzyczasie pojawiły się także wzmianki o tanich laptopach Xiaomi RedmiBook, które będą bazować na tych jednostkach. Wczoraj wieczorem natomiast został oficjalnie zaprezentowany nowy wariant MSI Modern 14 - tajwański producent zapowiedział wsparcie dla niskonapięciowych procesorów AMD Ryzen serii 4000. Będzie to drugi notebook firmy wykorzystujący te układy - wcześniej zapowiedziano laptopy do gier MSI Bravo 15 oraz Bravo 17.

MSI po cichu wprowadza do sprzedaży smukłego laptopa do pracy - Modern 14 - który będzie wykorzystywał procesory AMD Ryzen serii 4000.

MSI Modern 14 w nowej wersji będzie wykorzystywał procesory APU AMD Renoir - według pierwszych doniesień nie zabraknie także najwyższego w serii układu AMD Ryzen 7 4800U, wyposażonego w 8 rdzeni oraz 16 wątków. Procesor będzie wspomagany przez maksymalnie 64 GB pamięci RAM DDR4 o taktowaniu 3200 MHz. Za wyświetlanie obrazu będzie odpowiadał zintegrowany układ graficzny Radeon Graphics z maksymalnie 8 blokami Compute Units i taktowaniem do 1750 MHz. Dostępne w sprzedaży modele będą także wyposażone w pojedynczy dysk SSD M.2 o pojemności 256 lub 512 GB.

MSI Modern 14 zostanie także wyposażony w 14-calowy ekran IPS Full HD o blisko 100 procentowym pokryciu barw sRGB. Nieco przeciętnie z kolei zapowiada się kwestia portów. Sprzęt będzie wyposażony w następujący zestaw: 1x USB 3.2 typu C Gen.1, 2x USB 2.0, 1x HDMI 1.4, czytnik kart pamięci microSD oraz gniazdo audio-jack 3,5 mm. Niezrozumiałe jest wykorzystanie przestarzałego portu HDMI 1.4 zamiast HDMI 2.0, który obecnie powinien już być standardem. Wbudowany akumulator ma pojemność 52 Wh i ma wystarczyć do 10 godzin pracy z dala od gniazdka sieciowego. W zestawie znajdziemy także 65 W zasilacz. Obecnie w pre-orderach w USA pojawiły się wersje z AMD Ryzen 5 4500U oraz Ryzen 7 4700U - kosztują one odpowiednio 649 oraz 749 dolarów (z 8 GB RAM oraz dyskiem SSD 256 GB). Nie wiemy kiedy MSI Modern 14 trafi do Polski, jednak według zapewnień polskiego oddziału producenta, powinno to nastąpić w miarę szybko.

Źródło: MSI